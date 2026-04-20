20 апреля японский разработчик Capcom сообщил, что мировые продажи игры Pragmata превысили 1 миллион экземпляров с момента релиза 17 апреля на PS5, Xbox Series X|S и в Steam

Pragmata - это приключенческая игра, сочетающая элементы шутера от третьего лица и головоломок. Геймплей включает динамичные бои и решение задач на лунной базе. Игрокам предстоит сражаться с ботами, управляемыми искусственным интеллектом IDUS, и найти способ покинуть лунную базу.

Источник - capcom

Проект был анонсирован в 2020 году и несколько раз переносился. Разработчики стремились создать уникальный игровой опыт, отличающийся от типичных экшенов Capcom.

Источник - capcom

На платформе Steam игра достигла максимальных 68 тысяч игроков онлайн. Такой показатель сравним с результатами таких известных проектов Capcom, как Resident Evil 2 Remake и Street Fighter 6.

Ожидается, что 24 апреля состоится релиз на консоли Nintendo Switch 2, что может способствовать дальнейшему росту продаж игры. В настоящее время Pragmata доступна для ПК через Steam, а также для консолей PS5 и Xbox Series X|S.