Американская компания OpenAI, разработчик ИИ-решений, лишилась трёх топ-менеджеров из-за перестройки продуктовой линейки и смены корпоративной стратегии

С постов ушли директор по продуктам Кевин Вейл (Kevin Weil), глава Sora Билл Пиблз (Bill Peebles) и техдиректор B2B Шринивас Нараянан (Srinivas Narayanan). Информация об увольнениях появилась в специализированных медиа и подтверждена заявлениями самих менеджеров в социальных сетях.

Кевин Вейл, входивший в состав управленческой команды, отвечал за разработку инструментов для научных исследований. Бывшее под его руководством подразделение OpenAI for Science прекращает существование в текущем формате. В частности, научный сервис Prism вместе с командой разработчиков перейдет в штат проекта Codex. Цель корпорации заключается в объединении таких приложений, как Prism и браузер Atlas, в единое суперприложение для пользователей.

Еще одним ушедшим руководителем стал Билл Пиблз (Bill Peebles), возглавлявший теперь закрытый проект Sora. Причиной закрытия приложения стала острая нехватка вычислительных мощностей.

Шринивас Нараянан (Srinivas Narayanan), технический директор B2B-приложений и глава команды разработчиков API, стал третьим ушедшим. В интервью он сообщил, что хочет уделить время заботе о родителях. Дальнейшие карьерные планы он пока не определил.

Реструктуризация OpenAI отражает стремление компании укрепить позиции в корпоративном сегменте. Объединение продуктов в единую экосистему и отказ от отдельных научных инструментов свидетельствуют о смене приоритетов.