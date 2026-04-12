Inthenews
Участники группы Deep Purple встретились с премьер-министром Японии
Встреча музыкантов с главой японского правительства, преданной поклонницей их музыки, прошла в пятницу, 10 апреля

Легенды британского рока прибыли в официальную резиденцию в центре Токио. В состав делегации вошли вокалист Иэн Гиллан (Ian Gillan), бас-гитарист Роджер Гловер (Roger Glover), клавишник Дон Эйри (Don Airey), гитарист Саймон Макбрайд (Simon McBride) и бессменный ударник Иэн Пейс (Ian Paice). Артисты и политик провели время в дружеской беседе, а затем вместе позировали перед камерами репортеров.

Санаэ Такаити (Sanae Takaichi) давно заслужила репутацию преданной фанатки тяжелой музыки. Она не только слушает рок, но и сама играет на ударных инструментах. Ранее премьер-министр неоднократно упоминала, что Deep Purple входят в число ее фаворитов. Вместе с британцами в списке предпочтений главы кабинета значатся такие монстры металла, такие как Black Sabbath и Iron Maiden.

                                                                      Изображение - ChatGPT

Встреча запомнилась эмоциональным диалогом между Такаичи и Иэном Пейсом. Премьер-министр не смогла сдержать восхищения и обратилась к барабанщику коллектива на английском языке. Она назвала музыканта своим богом. В знак благодарности за вдохновение политик вручила звезде набор барабанных палочек с автографом главы государства.

Визит в резиденцию премьер-министра стал ярким событием в турне группы. Музыканты вернулись в Японию, где более пятидесяти лет назад дали свои первые концерты. Приезд легендарного ансамбля вызвал широкий общественный резонанс и привлёк внимание международных новостных агентств. 

#deep purple #премьер-министром японии #санаэ такаити
Источник: abcnews.com
