Inthenews
Google добавила NotebookLM в боковую панель Gemini
Корпорация Google добавила ИИ-инструмент NotebookLM в приложение Gemini. Теперь пользователи могут работать с заметками и документами прямо в боковой панели чата

Теперь NotebookLM работает внутри Gemini, функционал доступен через боковую панель чата. Пользователи смогут загружать PDF-файлы, текстовые документы, ссылки, видео с YouTube и скопированный текст. ИИ анализирует материалы и готовит ответы в удобном формате. Все загруженные файлы и сгенерированный контент собраны в одном окне, поэтому не нужно переключаться между вкладками.

                                                                 Изображение - ChatGPT

NotebookLM собирает загруженную информацию и сохраняет файлы в поисковой базе. На основе этих материалов система позволяет запрашивать создание контента разных форматов. Пользователи могут получать обзоры, инфографику, а также видео и аудиообзоры.

                                                                    Источник - blog.google

Компания Google выпустила официальное предупреждение относительно точности информации, предоставляемой NotebookLM. В заявлении рекомендуется проверять результаты для исключения потенциальных неточностей. Это стандартная практика для инструментов искусственного интеллекта.

Интеграция станет доступна на этой неделе для подписчиков тарифных планов Google AI Ultra, Pro и Plus в веб-версии. Доступ для бесплатных пользователей появятся в ближайшие недели. Обновление затрагивает все основные рынки присутствия Google.

#google #gemini #notebooklm
Источник: blog.google
