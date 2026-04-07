Технология станет доступна владельцам Galaxy S25, Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7 после выхода обновления One UI 8.5

Компания официально объявила о появлении функции фильтрации спам-звонков с помощью искусственного интеллекта на флагманских устройствах.

Автоматическая проверка звонков создана для борьбы со спамом и нежелательными звонками. Встроенная нейросеть способна анализировать содержание разговора в реальном времени и блокировать спамеров без необходимости прямого участия человека.

Ранее сотрудник Samsung в сообществе опроверг информацию о новых функциях для старых моделей. После волны недовольства пользователей компания всё же анонсировала внедрение передовых возможностей Galaxy AI для устройств прошлых поколений.

Новые возможности появятся с выходом One UI 8.5. Релиз обновления ожидается в конце апреля или начале мая. Подробный график и список совместимых моделей опубликуют позже.