Компания официально объявила о появлении функции фильтрации спам-звонков с помощью искусственного интеллекта на флагманских устройствах.
Автоматическая проверка звонков создана для борьбы со спамом и нежелательными звонками. Встроенная нейросеть способна анализировать содержание разговора в реальном времени и блокировать спамеров без необходимости прямого участия человека.
Ранее сотрудник Samsung в сообществе опроверг информацию о новых функциях для старых моделей. После волны недовольства пользователей компания всё же анонсировала внедрение передовых возможностей Galaxy AI для устройств прошлых поколений.
Новые возможности появятся с выходом One UI 8.5. Релиз обновления ожидается в конце апреля или начале мая. Подробный график и список совместимых моделей опубликуют позже.