Приложение от правительственной компании Belgian Secure Communications хранит данные в секретных бельгийских центрах обработки данных, что позволяет правительству сохранять контроль над конфиденциальной информацией.

Платформа рассчитана на примерно 750 тысяч госслужащих и призвана заменить коммерческие мессенджеры в служебной коммуникации. С прошлой недели она уже доступна военнослужащим и разведке, а остальных подключат в ближайшие недели.

Мессенджер прошел тщательное тестирование этичными хакерами и специалистами по безопасности, которым не удалось взломать систему. Доступ к приложению имеют только пользователи с официальными государственными адресами электронной почты. Проект длительное время находился в стадии секретной разработки и подробности были недоступны.

Директор BSC Брэндон Де Ваэле (Brandon De Waele) подтвердил, что Beam уже используется в Министерстве обороны, разведывательных службах и федеральных ведомствах. В будущем платформу планируют внедрить для всех госслужащих, включая сотрудников регионов и общин.

Государственная компания Belgian Secure Communications имеет штат около 50–200 сотрудников и ранее разрабатывала защищённые устройства для политиков и спецслужб.