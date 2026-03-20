Inthenews
В Париже на Эйфелевой башне открылся подвесной мост для новых видов на город
Во Франции для посетителей Эйфелевой башни открылся подвесной мост «Vertigo of the Tower», расположенный между восточной и западной опорами памятника. Конструкция находится на высоте почти 60 метров и предлагает уникальный вид на город и саму башню

На отметке 60 метров появилась новая смотровая площадка, позволяющая увидеть Эйфелеву башню с необычного ракурса.

Мост протяженностью 40 метров полностью обтянут сеткой, состоящей из более чем 25 тысяч ячеек. Такая конструкция обеспечивает безопасность и позволяет наслаждаться панорамными видами без риска. Доступ на мост бесплатный для всех владельцев билетов на башню. Одновременно на мосту могут находиться не более четырех человек.

                                                                                Фото: yahoo.com

Мост открылся в рамках второго сезона проекта и будет работать до 3 мая 2026 года. Изначально идея такой площадки была представлена год назад, и теперь она доступна для широкой публики.

Эйфелева башня, построенная как центральный объект Всемирной выставки 1889 года, изначально планировалась к демонтажу через 20 лет. Сегодня она является самым посещаемым платным памятником в мире. По данным Книги рекордов Гиннесса, в 2014 году башню посетили более семи миллионов человек. Внутри конструкции расположены три смотровые площадки на высотах 57, 116 и 276 метров, а также рестораны и бары, включая бар с шампанским на верхнем уровне.

#франция #париж #подвесной мост #vertigo of the tower #эйфелевой башне
Источник: sg.style.yahoo.com
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт сравнил GeForce RTX 5060 и RTX 2070 Super в популярных играх с DLSS 4.5
11
PlayStation 3 получает обновление без малого через 20 лет после поступления в продажу
+
Death Stranding 2 On the Beach протестирована на GTX 1650 и Ryzen 5 5600X с тремя апскейлерами
+
Crimson Desert протестирована на RTX 5090 с 20 моделями процессоров
103
Исследователи обнаружили опасное шпионское ПО для iPhone
+
MxBenchmarkPC протестировали Death Stranding 2 On the Beach на RTX 5080 с DLSS 4.5 в разных режимах
+
Физики нашли магнитный двигатель Солнца на глубине 200 тысяч километров
1
В США тревожатся по поводу прогресса китайских человекоподобных роботов
+
Эксперт протестировал GTX 1060 6 ГБ и RX 580 8 ГБ в ряде современных игр
3
КАМАЗ-54901 в Hi-tech версии представлен на международной выставке TransRussia
+
Кроссовер K50 возрождённого бренда Volga представлен официально
+
РКН не справляется с блокировками — заблокированные сервисы периодически становятся доступными
4
Tom's Hardware сообщает о подготовке AMD обновленных версий процессоров Zen 5 с частотой до 5,5 ГГц
4
Samsung подготовила концепт складного смартфона Galaxy Z TriFold 2
+
Crimson Desert протестировали на нескольких десятках видеокарт Nvidia и AMD
1
Загадочная модель искусственного интеллекта Hunter Alpha вызывала ажиотаж среди разработчиков
+
Известия: Иностранные смартфоны могут оказаться несовместимыми с российскими сетями 5G
6
Двигатели нового кроссовера Lada Azimut подтвердили соответствие экологическому стандарту «Евро-6»
+
На юге России фиксируют массовое появление присущих Африке и Азии агрессивных клещей Hyalomma
+
Минцифры опубликовала белый список из более чем 120 сервисов с доступом без мобильного интернета
+

Популярные статьи

SSD стали очень дорогими в 2026 году — как я пытаюсь продлить им жизнь в своем игровом ПК
16
DLSS 5.0 и экономика деградации — как NVIDIA меняет рынок видеоигр
7
Обзор сетевого зарядного устройства Ugreen 100W GaN 6-Ports Desktop Charger (X765)
+

Alex_023
09:52
Считать цены по принципу "Он обошёлся мне с учётом бонусов..." вообще не корректно. Бонусов может быть у человека сколько угодно много от покупки иных товаров. И к сборке конкретного изделия эти иные ...
SSD стали очень дорогими в 2026 году — как я пытаюсь продлить им жизнь в своем игровом ПК
Cowboy Huggies
09:50
Это хорошо, в мой диск влезет куча таких игр. Но будем реалистами, такой оптимизацей уже давно никто не занимается, игры раздуты кучей больших текстур и видеороликов.
SSD стали очень дорогими в 2026 году — как я пытаюсь продлить им жизнь в своем игровом ПК
Chihonya
09:33
Брат Шеши? Понторезишься тут))))
SSD стали очень дорогими в 2026 году — как я пытаюсь продлить им жизнь в своем игровом ПК
megard
09:25
250 лет геноциду местного населения чем не праздник
XPPen анонсировала планшет Artist Pro 27 (Gen 2) для рисования на профессиональном уровне
ЮРА ОНИЩЕНКО
09:25
А ещё снять квартиру за 4-5$ тыс и ты в минусе
Россия вышла на второе место среди стран G20 по доступности безлимитного интернета
Project_Raiden
09:21
неожиданно.. а почему?
Краткое тестирование термопасты ID-Cooling Frost X25
TechoNews
08:51
Слишком раздутое ЧСВ, а по сути, психушка по нему плачет давно
XPPen анонсировала планшет Artist Pro 27 (Gen 2) для рисования на профессиональном уровне
AKS
08:20
Снайперов качественнее учить требуется. (в такую большую монету попадать).
XPPen анонсировала планшет Artist Pro 27 (Gen 2) для рисования на профессиональном уровне
megard
07:20
"по относительно доступным ценам в России" - это смешно )
Доля автомобилей китайских брендов в России достигла 6,6%
megard
07:18
Я бы сказал что доступность интернета падает, вот уже и телеграм не доступен, что будет следующим?
Россия вышла на второе место среди стран G20 по доступности безлимитного интернета
