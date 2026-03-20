Во Франции для посетителей Эйфелевой башни открылся подвесной мост «Vertigo of the Tower», расположенный между восточной и западной опорами памятника. Конструкция находится на высоте почти 60 метров и предлагает уникальный вид на город и саму башню

На отметке 60 метров появилась новая смотровая площадка, позволяющая увидеть Эйфелеву башню с необычного ракурса.

Мост протяженностью 40 метров полностью обтянут сеткой, состоящей из более чем 25 тысяч ячеек. Такая конструкция обеспечивает безопасность и позволяет наслаждаться панорамными видами без риска. Доступ на мост бесплатный для всех владельцев билетов на башню. Одновременно на мосту могут находиться не более четырех человек.

Мост открылся в рамках второго сезона проекта и будет работать до 3 мая 2026 года. Изначально идея такой площадки была представлена год назад, и теперь она доступна для широкой публики.

Эйфелева башня, построенная как центральный объект Всемирной выставки 1889 года, изначально планировалась к демонтажу через 20 лет. Сегодня она является самым посещаемым платным памятником в мире. По данным Книги рекордов Гиннесса, в 2014 году башню посетили более семи миллионов человек. Внутри конструкции расположены три смотровые площадки на высотах 57, 116 и 276 метров, а также рестораны и бары, включая бар с шампанским на верхнем уровне.