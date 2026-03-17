Из общей суммы отчислений 483 миллиона рублей приходится на налог на прибыль организаций, еще 84 миллиона рублей будут уплачены в виде подоходного налога физическими лицами.
Ранее эксперты оценивали возможные налоговые поступления от майнинга в 6 миллиардов рублей, то есть в десять раз выше ожидаемых ФНС сборов.
В налоговой объясняют низкие показатели несколькими причинами. Сказались повышение тарифов на электроэнергию, рост сложности майнинга биткоина, а также волатильность курсов криптовалют. Значительная часть отрасли остается в тени, так как участники рынка не спешат с легализацией, и часть доходов от майнинга не попадает в налоговую систему.
Закон о регулировании добычи цифровых валют, вступивший в силу в 2024 году, установил обязательную регистрацию для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Физлица могут добывать криптовалюту без регистрации, если потребление электроэнергии не превышает 6000 кВт·ч в месяц. При этом все участники рынка обязаны отчитываться о добытых монетах.