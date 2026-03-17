Inthenews
Налоговые поступления от майнинга в РФ оказались значительно ниже прогнозов экспертов
Федеральная налоговая служба ожидает поступления около 567 миллионов рублей налоговых отчислений от майнеров криптовалют за 2025 год

Из общей суммы отчислений 483 миллиона рублей приходится на налог на прибыль организаций, еще 84 миллиона рублей будут уплачены в виде подоходного налога физическими лицами.

Ранее эксперты оценивали возможные налоговые поступления от майнинга в 6 миллиардов рублей, то есть в десять раз выше ожидаемых ФНС сборов.

                                                              Изображение - ChatGPT

В налоговой объясняют низкие показатели несколькими причинами. Сказались повышение тарифов на электроэнергию, рост сложности майнинга биткоина, а также волатильность курсов криптовалют. Значительная часть отрасли остается в тени, так как участники рынка не спешат с легализацией, и часть доходов от майнинга не попадает в налоговую систему.

Закон о регулировании добычи цифровых валют, вступивший в силу в 2024 году, установил обязательную регистрацию для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Физлица могут добывать криптовалюту без регистрации, если потребление электроэнергии не превышает 6000 кВт·ч в месяц. При этом все участники рынка обязаны отчитываться о добытых монетах.

#федеральная налоговая служба #налог на прибыль #налоговые поступления от майнинга
Источник: ria.ru
