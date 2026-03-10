В марте 2026 года сеть первой криптовалюты достигла важного рубежа, выпустив 20-миллионную монету

В криптовалютном сообществе широко обсуждают знаковое событие, связанное с главной цифровой валютой. В сети достигнут рубеж в 20 миллионов добытых биткоинов. Таким образом, 95 процентов от итогового количества предложения уже находится в обращении. Оставшийся один млн монет будет добыт в ближайшие 114 лет. Такая растянутость генерации во времени обусловлена алгоритмом протокола, который регулярно снижает вознаграждение за найденный блок.

Достижение указанной отметки напоминает инвесторам об ограниченности ресурса. Эксперты полагают, что дефицит станет ключевым фактором роста интереса к активу. Поскольку добыча новых монет усложняется, а предложение ограничено, спрос на биткоин может вырасти. Участники рынка ожидают, что фундаментальный фактор нехватки ликвидности подтолкнет котировки к новым вершинам в долгосрочной перспективе.

На фоне новости цена биткоина продемонстрировала уверенный рост. Курс криптовалюты превысил 70 тысяч долларов и приблизился к отметке в 73 тысячи долларов.