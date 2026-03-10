Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Inthenews
Майнеры добыли 20-миллионный биткоин — выпуск оставшихся монет займет 114 лет
В марте 2026 года сеть первой криптовалюты достигла важного рубежа, выпустив 20-миллионную монету

В криптовалютном сообществе широко обсуждают знаковое событие, связанное с главной цифровой валютой. В сети достигнут рубеж в 20 миллионов добытых биткоинов. Таким образом, 95 процентов от итогового количества предложения уже находится в обращении. Оставшийся один млн монет будет добыт в ближайшие 114 лет. Такая растянутость генерации во времени обусловлена алгоритмом протокола, который регулярно снижает вознаграждение за найденный блок.

Может быть интересно

                                                                 Изображение - ChatGPT

Достижение указанной отметки напоминает инвесторам об ограниченности ресурса. Эксперты полагают, что дефицит станет ключевым фактором роста интереса к активу. Поскольку добыча новых монет усложняется, а предложение ограничено, спрос на биткоин может вырасти. Участники рынка ожидают, что фундаментальный фактор нехватки ликвидности подтолкнет котировки к новым вершинам в долгосрочной перспективе.

На фоне новости цена биткоина продемонстрировала уверенный рост. Курс криптовалюты превысил 70 тысяч долларов и приблизился к отметке в 73 тысячи долларов. 

#майнеры #20-миллионный биткоин #выпуск оставшихся монет займет 114 лет
Источник: cryptonewsland.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

409 золотых монет эпохи Николая II нашли под полом дома в Торжке
10
Nintendo подала иск к правительству США о возмещении пошлин, уплаченных из-за тарифов Трампа
2
Создатели Atomic Heart выпустят игровой саундтрек на виниловых пластинках
1
Владельцы видеокарт RTX 50 сообщают о повышении производительности после установки патча 595.76
4
Китайские ученые составили карту минералов обратной стороны Луны с помощью ИИ
1
Представлен 50-тонный карьерный бульдозер БЕЛАЗ-78542 с 550-сильным двигателем
+
Удачливый покупатель приобрёл два набора DDR5 по 64 ГБ в 16 раз дешевле их текущей цены
3
Москва и Подмосковье возглавили антирейтинг регионов России по количеству нарушителей ПДД
3
Эксперт протестировал Ryzen 5 5600X с RX 6600, RTX 3060 и Arc B580 в Resident Evil Requiem
+
СМИ: Китай может заказать у Boeing более 500 пассажирских самолётов
2
В России начали собирать легендарные мотоциклы «Минск» по белорусской лицензии
+
Владелец RTX 5090 FE пожаловался на расплавление разъёма при использовании комплектного адаптера
+
Энтузиаст выпустил утилиту NV-UV для легкого андервольтинга видеокарт RTX 50 в один клик
1
Nvidia пообещала Хуангу $4 млн за успехи компании при его собственном капитале $164 млрд
3
Der8auer рассказал об обмане Thermal Grizzly со стороны китайских поставщиков на сумму 40 000 евро
5
Археологи нашли в Панаме гробницу с золотом и погребальными сокровищами возрастом более 1000 лет
+
NASA смогло сдвинуть траекторию вращающихся вокруг солнца двух астероидов
6
ID-COOLING представила воздушный кулер FROZN 510 в стандартном варианте и варианте для платформы AMD
1
В ближайшее время возобновится серийный выпуск видеокарты GeForce RTX 3060
15
Энтузиаст протестировал GTX 780 в паре с Ryzen 7 9800X3D в ряде популярных игр
+

Популярные статьи

«Адское пламя», «Одна миля», «Рыцарь семи королевств»: обзор новинок кинематографа
1
Пытаюсь отремонтировать видеокарту GeForce 9500 GT
12
Мой 25-летний опыт игры на ПК или как меняются игровые предпочтения с возрастом. Часть 4
10
Героини видеоигр, о которых часто забывают – специальный выпуск к 8 марта
4
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti EAGLE OC 8G (Rev. 1.0)
2
Рейтинг лучших автомобильных компрессоров до 15 000 рублей
2
Российский метал (мои предпочтения)
1
Как собрать игровой «бомж-ПК» с GeForce RTX всего за 75000 рублей в 2026 году и не пожалеть
+

Сейчас обсуждают

3JIbIDEHb
13:06
Стоит умножить 12 на 2,54 и получим поимерно 300мм, отраслевой стандарт пластин, на котором остановились все современные производители чипов
Китайская Nexperia запустила производство чипов на 12-дюймовых пластинах
VL86f
13:03
это они про wine
Обзор старого компьютера и объективное тестирование Linux и Windows в Street Fighter IV
ExtenZ
12:32
rtx 3060 200w tdp rx 9070 300w tdp
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti EAGLE OC 8G (Rev. 1.0)
Dentarg
12:29
3 и 4 были хороши, но сделать ещё один скачок уже относительно этой планки - крайне сложно.
IGN: EA сокращает сотрудников во всех студиях Battlefield после успеха Battlefield 6
Сергей Анатолич
12:26
Ну вот как можно этому фейкомёту Reuters верить? Ведь ещё три недели назад это же агенство Reuters писало, что: "Всё! Закупки российской нефти Индией полностью прекращены! Трамп приказал и Индия подчи...
Reuters: Индийская компания Reliance Industries закупила не менее 6 млн баррелей российское нефти
Anarebe
12:21
Типичный репертуар говнаря
Российский метал (мои предпочтения)
Сергей Анатолич
12:19
Ну этот "успех" оказался последствием дерьмища под названием Battlefield 2042. Просто игроки соскучились по более-менее нормальной Battlefield.
IGN: EA сокращает сотрудников во всех студиях Battlefield после успеха Battlefield 6
Сергей Анатолич
12:17
Странный успех. Хотя наверное барыши лучше делить с наименьшим количеством "партнёров". Ничего личного, просто капитализм.
IGN: EA сокращает сотрудников во всех студиях Battlefield после успеха Battlefield 6
Dentarg
12:12
Главное не забывать повторять, что кривые драйверы - это про АМД.
СМИ: Китай может заказать у Boeing более 500 пассажирских самолётов
Сергей Анатолич
12:12
Конечно, чипы же из нефти делают. Кому война, кому Мать родна.
TrendForce: Затяжной конфликт на Ближнем Востоке может усугубить дефицит чипов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter