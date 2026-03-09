Курс евро по отношению к доллару США упал до самой низкой отметки за последние четыре месяца

Торги в понедельник (9 марта 2026) начались с резкого снижения единой европейской валюты. В ходе азиатской сессии пара EUR/USD провалилась до уровня 1,1515, обновив антирекорд с ноября 2025 года.

Давление на евро усиливается сразу по нескольким фронтам, главным из которых стало укрепление американской валюты.

Может быть интересно

Напряженная геополитическая обстановка провоцирует переток капитала в безопасные активы, усиливая спрос на доллар США. Падение котировок на мировых фондовых площадках подтверждает бегство инвесторов в «безопасную гавань».

Ситуацию усугубляет стремительный взлет цен на нефть. Котировки черного золота преодолели психологический барьер в 100 долларов за баррель. С конца февраля нефть подорожала более чем на четверть, что спровоцировало резкий рост стоимости топлива по всему миру.

Изображение - ChatGPT

Усиление инфляционного давления заставило рынки пересмотреть прогнозы по монетарной политике Федеральной резервной системы США. Доходность американских гособлигаций поползла вверх, обеспечив доллару дополнительную поддержку.

Для еврозоны, критически зависящей от импорта энергоресурсов, такая динамика цен на нефть и газ оборачивается серьезным экономическим шоком. Это обстоятельство играет против европейской валюты, закрепляя доминирование доллара.

По мнению аналитиков, в краткосрочной перспективе главными драйверами для пары EUR/USD останутся геополитическая обстановка и траектория движения нефтяных котировок.