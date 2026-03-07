Блокчейн стал лидером по объему операций со стейблкоинами, обогнав основных конкурентов

По данным Dune Analytics, а также аналитического ресурса GrowThePie блокчейн Base от криптобиржи Coinbase занял первое место среди сетей второго уровня (L2) по объему переводов стейблкоинов. Сеть продемонстрировала значительный рост благодаря увеличению притока средств в USDC от компании Circle.

Общий объем стейблкоинов на Base превышает 4,8 млрд долларов. Это позволяет сети опережать таких конкурентов, как Arbitrum (3,75 млрд долларов), Hyperliquid (4,6 млрд долларов) и Polygon (3,4 млрд долларов). При этом Base не имеет собственного нативного токена, поэтому стейблкоины становятся ключевым инструментом для формирования ликвидности в экосистеме сети.

Более девяносто процентов от всех стейблкоинов в сети составляет USDC. Высокая концентрация этого токена связана с тем, что на блокчейне активно работают DEX и протоколы кредитования, где USDC выступает основным активом в пулах ликвидности и в качестве залога.

На старте Base позиционировалась как бюджетный блокчейн для NFT, мемов и развлекательных проектов. Но к 2026 году ее основным направлением стали децентрализованные финансы. Аналитики подчеркивают, что блокчейны второго уровня все чаще отказываются от нишевых применений в пользу развития платежных систем и DeFi-инструментов.