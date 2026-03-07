По данным исследования компании River, специализирующейся на финансовых услугах, при текущей рыночной капитализации биткоина около 1,4 триллиона долларов уровень его проникновения в глобальные финансы остается незначительным.
Специалисты подсчитали, что общий потенциальный рынок первой криптовалюты составляет примерно 225 триллионов долларов. Для актива с таким огромным потенциалом роста нынешняя капитализация крайне скромна.
Аналитики отмечают, что биткоин становится все более популярным активом для хранения капитала. Его долгосрочный рост связан с ограниченным предложением и растущим спросом. Хотя частные инвесторы в 2025 году и продали монет примерно на 300 миллионов долларов, банки, правительства, хедж-фонды и другие финансовые компании действуют иначе и активно увеличивают свои инвестиции в биткоин.
За последний год хедж-фонды нарастили запасы на 7 миллиардов долларов, доведя общий объем до почти 20 миллиардов. Это подтверждает, что институциональные инвесторы рассматривают криптовалюту как перспективный актив.
Изображение - ChatGPT
Важнейшим фактором долгосрочного роста выступает ограниченность предложения криптовалюты. Из 21 миллиона биткоинов уже добыто около 95%. Следующее сокращение награды за добытый блок ожидается примерно в апреле 2028 года, что вдвое сократит приток новых монет на рынок.
В условиях, когда предложение биткоина ограничено и растет крайне медленно, конкуренция за ограниченный ресурс усилится и создаст устойчивый тренд для удорожания криптовалюты в долгосрочной перспективе.
Потенциал для притока капитала в биткоин огромен. Как только остальные 96% населения начнут интересоваться криптовалютой, на рынок придут новые деньги, тем самым подстегнув рост.