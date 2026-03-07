Всего четыре процента населения мира владеют биткоином, что указывает на огромный потенциал для роста криптовалюты

По данным исследования компании River, специализирующейся на финансовых услугах, при текущей рыночной капитализации биткоина около 1,4 триллиона долларов уровень его проникновения в глобальные финансы остается незначительным.

Специалисты подсчитали, что общий потенциальный рынок первой криптовалюты составляет примерно 225 триллионов долларов. Для актива с таким огромным потенциалом роста нынешняя капитализация крайне скромна.

Аналитики отмечают, что биткоин становится все более популярным активом для хранения капитала. Его долгосрочный рост связан с ограниченным предложением и растущим спросом. Хотя частные инвесторы в 2025 году и продали монет примерно на 300 миллионов долларов, банки, правительства, хедж-фонды и другие финансовые компании действуют иначе и активно увеличивают свои инвестиции в биткоин.

За последний год хедж-фонды нарастили запасы на 7 миллиардов долларов, доведя общий объем до почти 20 миллиардов. Это подтверждает, что институциональные инвесторы рассматривают криптовалюту как перспективный актив.

Важнейшим фактором долгосрочного роста выступает ограниченность предложения криптовалюты. Из 21 миллиона биткоинов уже добыто около 95%. Следующее сокращение награды за добытый блок ожидается примерно в апреле 2028 года, что вдвое сократит приток новых монет на рынок.

В условиях, когда предложение биткоина ограничено и растет крайне медленно, конкуренция за ограниченный ресурс усилится и создаст устойчивый тренд для удорожания криптовалюты в долгосрочной перспективе.

Потенциал для притока капитала в биткоин огромен. Как только остальные 96% населения начнут интересоваться криптовалютой, на рынок придут новые деньги, тем самым подстегнув рост.