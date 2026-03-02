Экосистема Polygon установила новый рекорд по объему сжигаемых токенов за месяц

По сообщению команды проекта в феврале 2026 года сеть Polygon сожгла 28,2 миллиона токенов POL, что стало самым крупным ежемесячным показателем за всю историю проекта. Такой объем свидетельствует о значительном росте активности внутри сети и изменении механизма управления предложением токенов.

В феврале сетевой трафик Polygon достиг пиковых значений, что привело к росту комиссий за транзакции. Чем выше комиссии, тем больше токенов POL выводится из обращения через механизм сжигания.

Механизм сжигания токенов (token burn) в Polygon работает по принципу обратной связи. Рост числа транзакций повышает комиссии, что в свою очередь увеличивает количество сжигаемых токенов. В результате предложение POL сокращается быстрее. В феврале этот эффект проявился особенно ярко. Сеть продемонстрировала, что активное использование ведет к усилению дефляционного давления на токен.

Общий объем предложения POL исчисляется миллиардами, но у токена нет жесткого лимита эмиссии. Вместо этого сеть использует механизм сжигания, который компенсирует инфляционные риски. Постоянное сокращение токенов в обращении меняет восприятие актива инвесторами. Теперь на первый план выходит дефляционная модель, которая может повлиять на долгосрочную стоимость POL.

Эксперты отмечают, что сокращение предложения часто сопровождается ростом цен. Если спрос на токен останется высоким, а объемы сжигания сохранятся, это может создать дефицит. Однако устойчивость такого эффекта зависит от дальнейшего развития экосистемы. Один успешный месяц не гарантирует стабильного тренда, но показывает потенциал сети.

Рынок будет следить за тем, удастся ли Polygon сохранить текущий импульс.