Inthenews
За неделю приток XRP на Binance превысил 650 миллионов долларов
На биржу Binance за последние семь дней поступило рекордное количество токенов XRP на сумму более 650 миллионов долларов, что стало крупнейшим еженедельным показателем с начала года

Аналитическая платформа CryptoQuant сообщила о значительном увеличении поступлений токена XRP на биржу Binance. За прошедшую неделю на платформу было переведено свыше 472 миллионов монет (примерно $652 млн). 

Параллельно с ростом притока наблюдалось снижение цены монеты. Если в начале февраля токен торговался в диапазоне 1,65–1,70 доллара, то к концу месяца его стоимость опустилась до 1,37 доллара. Падение продолжилось при увеличении объемов поступлений на биржу.

Перевод крупных объемов криптовалюты с внешних кошельков на адреса бирж обычно имеет два основных объяснения. 

Первый и наиболее очевидный сценарий предполагает подготовку активов к продаже. Размещая средства на бирже, инвесторы обеспечивают себе быстрый доступ к ликвидности, чтобы при необходимости мгновенно выйти в фиат или другие монеты.

                                                                         Изображение - ChatGPT

Вторая версия связана с техническими или операционными причинами. Средства могут перемещаться для обеспечения маржинальной торговли, конвертации в стейблкоины или перевода между различными торговыми площадками.

Масштабы и тайминг нынешнего притока заставляют экспертов склоняться к первой версии. Рост объемов начался на фоне уже падающего рынка и растущей рыночной неопределенности. Пиковые значения пришлись на моменты максимальной турбулентности, когда курсы основных криптовалют демонстрировали глубокую коррекцию.

#binance #крипторынок #xrp
Источник: mexc.com
OgoGoLog
16:29
"циклоптриалюман" Трёх циклопов-алюманов вывели?
Ученые из Великобритании нашли способ заменить дорогие редкоземельные металлы дешёвым алюминием
swr5
16:07
Израиль спасет только покаяние.
Windows 11 демонстрирует стремительный рост доли на рынке на фоне резкого падения Windows 10
Wanderen
16:06
Хорошая статья ... добрая . Все игры что названы у меня до сих пор в сд-дисках лежат где то на антресолях. ... да и мой путь ПК "боярина" , начался за долго до времен озвученных в статье . с 1988 года...
Мой 25-летний опыт игры на ПК или как меняются игровые предпочтения с возрастом
32Влад32
15:55
Британские ученые чаще занимаются другими вопросами.
Ученые из Великобритании нашли способ заменить дорогие редкоземельные металлы дешёвым алюминием
lion77815
15:39
Honor показала MagicPad 4 — самый тонкий планшет в мире с корпусом 4,8 мм
Eisbrecher
15:28
Чего там платить, он жрет меньше чем 14900к поди.
Энтузиаст протестировал топовый Core i7-5960X из 2014 года в паре с RTX 3080 10 ГБ в ряде игр
Remarc
15:00
не через 30-40 лет ,это происходит уже сейчас
Как ИИ меняет программирование и сможет ли новичок написать с ним полноценную программу
swr5
14:43
Атрофируются мозги и навыки, а через лет 30-40 люди поймут, что они утратили возможность самостоятельно без помощи ИИ изготавливать простые вещи.
Как ИИ меняет программирование и сможет ли новичок написать с ним полноценную программу
Алексей Кузнецов
14:38
А у нас в Питере дворников зазывают на 85 000 на руки.
На заводе авиаприборостроения в Башкирии зарплаты специалистов начинаются от 25 тысяч рублей
lighteon
14:37
Возможно и я накосячил во время тестов. Надо сделать ретест на 25.0.7 еще раз. После обновления с 23.2.1 на 25.0.7 - gallium nine отвалился, но я не додумался сделать переустановку пакетов libd3dadapt...
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-2)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter