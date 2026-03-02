На биржу Binance за последние семь дней поступило рекордное количество токенов XRP на сумму более 650 миллионов долларов, что стало крупнейшим еженедельным показателем с начала года

Аналитическая платформа CryptoQuant сообщила о значительном увеличении поступлений токена XRP на биржу Binance. За прошедшую неделю на платформу было переведено свыше 472 миллионов монет (примерно $652 млн).

Параллельно с ростом притока наблюдалось снижение цены монеты. Если в начале февраля токен торговался в диапазоне 1,65–1,70 доллара, то к концу месяца его стоимость опустилась до 1,37 доллара. Падение продолжилось при увеличении объемов поступлений на биржу.

Может быть интересно

Перевод крупных объемов криптовалюты с внешних кошельков на адреса бирж обычно имеет два основных объяснения.

Первый и наиболее очевидный сценарий предполагает подготовку активов к продаже. Размещая средства на бирже, инвесторы обеспечивают себе быстрый доступ к ликвидности, чтобы при необходимости мгновенно выйти в фиат или другие монеты.

Изображение - ChatGPT

Вторая версия связана с техническими или операционными причинами. Средства могут перемещаться для обеспечения маржинальной торговли, конвертации в стейблкоины или перевода между различными торговыми площадками.

Масштабы и тайминг нынешнего притока заставляют экспертов склоняться к первой версии. Рост объемов начался на фоне уже падающего рынка и растущей рыночной неопределенности. Пиковые значения пришлись на моменты максимальной турбулентности, когда курсы основных криптовалют демонстрировали глубокую коррекцию.