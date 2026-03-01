Компания представила систему искусственного интеллекта, способную обрабатывать до 90 процентов запросов в службу поддержки без участия человека

В официальном пресс-релизе ведущий разработчик корпоративных IT-решений ServiceNow объявил о создании AI-агента Autonomous Workforce. По словам создателей, агент самостоятельно справляется с большинством типовых вопросов, с которыми обращаются в службу поддержки.

Среди основных функций: устранение сбоев в почте, разблокировка учетных записей, сброс паролей и согласование доступа к ПО.

При столкновении со сложными проблемами система не пытается дать неверный ответ, избегая галлюцинаций. Вместо этого запрос перенаправляется специалисту.

Благодаря этому эффективность решения отдельных задач превышает 99 процентов, отмечают в ServiceNow. Скорость обработки запросов значительно выше, чем при традиционном ручном подходе. В основе работы агента лежит структурированная логика, накопленная компанией за двадцать лет, а не генеративные алгоритмы, склонные к ошибкам.

Внедрение технологии началось в рамках пилотных проектов. Полноценный запуск запланирован на вторую половину этого года.