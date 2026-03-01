Сайт Конференция
В Сербии нашли массовое захоронение женщин и детей возрастом 2800 лет
Археологи обнаружили в Сербии одно из крупнейших в Европе массовых захоронений железного века. В яме лежат останки более 77 человек, в основном женщин и детей. Генетический анализ показал, что убитые не были родственниками, а их тела похоронили с соблюдением ритуалов.

Раскопки велись на археологическом участке Гомолава в 56 километрах от Белграда. Возраст захоронения около 2800 лет. В заброшенном полуземляночном строении нашли останки минимум 77 человек. Большинство погибших женщины и дети. Мужчин среди них почти нет.

Изображение: www.popsci.com

Исследователи ожидали увидеть типичную картину массовой резни. Обычно в таких ямах лежат остатки одной общины, вырезанной врагами. Генетический анализ показал обратное. Убитые не были родственниками. Даже отдаленных связей между ними не нашли. Это удивило ученых.

Следов боевых ранений у взрослых мужчин нет. Их вообще мало среди погибших: 87% убитых -  женщины. При этом, среди них 40 детей в возрасте от года до 12 лет. Помимо этого, найдены еще 11 подростков, 24 взрослых, и только один младенец мальчик.

При этом хоронили убитых не пренебрежительно. В могилу положили бронзовые украшения, керамические сосуды для питья и тушу забитого теленка. Т.е. кто-то потратил время и силы на ритуальные приношения. Значит, убийство не было простым набегом за добычей.

Большинство погибших убили ударами тупых предметов и ножами. Но после смерти с ними обошлись уважительно. Ученые считают, что, возможно, массовое убийство имело какое-то символическое значение. Либо это был "способ" показать силу и заявить права на землю. Также возможно, что насилием направленно уничтожали женщин и детей, чтобы прервать родовые линии конкурентов. Без потомков побежденная община переставала существовать. А ритуальное погребение закрепляло новую власть над территорией. Исследование опубликовано в журнале Nature Human Behaviour. 

.

#археология #сербия #захоронение #железный век #ритуалы #жертвоприношения #казнь #nature human behaviour #гомолава #массовая резня
Источник: popsci.com
