Правоохранители расследуют исчезновение более двух десятков биткоинов из полицейского хранилища в Сеуле

Национальное полицейское агентство выявило пропажу во время общенационального аудита конфискованных криптоактивов. Проверка началась после инцидента в прокуратуре Кванджу в конце прошлого года. Тогда исчезли 320 биткоинов на $21,3 млн из-за утечки пароля в результате фишинговой атаки.

Двадцать два изъятых биткоина хранились на холодном кошельке в отделении полиции. Неизвестные сумели незаметно перевести из него средства на внешний адрес. Физический носитель при этом не пропал.

Полиция провинции Северная Кёнги проверяет обстоятельства перевода и устанавливает причастных к пропаже криптоактивов лиц. Дело приостановлено без итогового решения.

Сейчас аудит охватывает все изъятые криптоактивы по стране. Произошедшие инциденты демонстрируют несовершенство методов хранения конфискованных криптовалют правоохранительными органами.

В январе Верховный суд Южной Кореи признал криптовалюту объектами конфискации, которые по закону об уголовном судопроизводстве обладают экономической ценой и автономностью в управлении.