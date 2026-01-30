Аналитики TRM Labs зафиксировали резкий рост операций с использованием криптовалют, направленных на обход международных ограничений.

По данным компании, в 2025 году объем таких транзакций увеличился более чем на четыреста процентов. Большинство транзакций прошло по стейблкоину A7A5, обеспеченному рублем. Через него было переведено свыше 72 миллиардов долларов, еще 39 миллиардов обработали связанные с этим токеном кошельки.

Более трети операций включали практику искусственного раздувания объемов, когда один и тот же участник преднамеренно завышает обороты торговли.

Через обертки A7 (промежуточные адреса) прошло часть финансовых потоков. Основные получатели находились в КНР, ЮАР, Гонконге и странах Юго-Восточной Азии.

Данные TRM Labs подтверждены компанией Elliptic. По ее оценкам, за год через A7A5 прошло около 100 миллиардов долларов в 250 тысячах транзакций.