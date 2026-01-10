Сайт Конференция
Блоги
Inthenews
Платформа Rumble совместно с Tether представила собственный криптокошелек
Теперь выплаты контент-мейкерам будут осуществляться напрямую, без сторонних площадок в биткоинах и стейблкоинах

Видеохостинг анонсировал собственный криптокошелёк Rumble Wallet, рассчитанный на использование Bitcoin, USDT и обеспеченного золотом токена Tether Gold (XAUT).

Для операций с зачислением и снятием средств задействован платежный инструмент MoonPay, и пользователи смогут совершать финансовые операции при помощи карт и сервисов Apple Pay, PayPal и Venmo.

Запуск Rumble Wallet отражает стремление Tether внедрять собственные технологии в реальные приложения. Инициатива направлена на ускорение трансграничных переводов и снижение зависимости от традиционных финансовых институтов.

Разработчики подчеркнули, что пользователи кошелька получают полный контроль над своими активами и приватными ключами.

#bitcoin #видеохостинг #usdt #tether #криптокошелек #rumble #tether gold (xaut)
Источник: bitexpert.io
+
Написать комментарий (0)
Сейчас обсуждают

Ильгиз Ярмухаметов
13:27
я создал интерфейс удобный для перебора https://bitkeys.netlify.app/
Приз в 1000 биткоинов за разгадывание Bitcoin Puzzle - разбираемся детально
Aspeed
13:17
Да он корпус советует со стеклянной сплошной мордой для лучшего продува, о чём тут говорить.
Как продлить жизнь старому ПК, если с такими ценами на ОЗУ и SSD покупку нового придется отложить
TeamRED
13:07
Помню были и другие тесты, с немного другими результатами: https://www.youtube.com/watch?v=SU2mFqCOh5A
Radeon RX 9060 XT в Linux показала меньше fps в играх по сравнению с Windows 11
Johan_WTF
13:04
мне пофигу, у меня его нет.
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
Johan_WTF
12:49
Там-же 16 припаяно, поменять без паяльника никак.
Предварительная стоимость Steam Machine раскрыта благодаря чешскому ритейлеру
Dangerous
12:47
передовой экономике сша, требуется спасение, интересно почему?
ФРС США пытается спасти экономику, рискуя разогнать инфляцию
Китя.
12:43
Вот почитай здесь. Преждевременно не делай выводы.
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
Никита Абсалямов
12:41
Колхоз... ещё и стоит вверх ногами...
Комп в корпусе от XBOX 360 - мой DIY проект
Johan_WTF
12:39
Зачем такой длсс, если он от натива по фпс почти не отличается? (rtx40\50)
NVIDIA DLSS 4.5 снижает производительность видеокарт
Johan_WTF
12:36
сисадмин забил на обновления прошивок своего парка компов
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
