Теперь выплаты контент-мейкерам будут осуществляться напрямую, без сторонних площадок в биткоинах и стейблкоинах

Видеохостинг анонсировал собственный криптокошелёк Rumble Wallet, рассчитанный на использование Bitcoin, USDT и обеспеченного золотом токена Tether Gold (XAUT).

Для операций с зачислением и снятием средств задействован платежный инструмент MoonPay, и пользователи смогут совершать финансовые операции при помощи карт и сервисов Apple Pay, PayPal и Venmo.

Запуск Rumble Wallet отражает стремление Tether внедрять собственные технологии в реальные приложения. Инициатива направлена на ускорение трансграничных переводов и снижение зависимости от традиционных финансовых институтов.

Разработчики подчеркнули, что пользователи кошелька получают полный контроль над своими активами и приватными ключами.