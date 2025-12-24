Управление по исполнению законов Индии выявило схему отмывания денег через фиктивные криптосайты

Расследование началось после многочисленных жалоб от инвесторов, потерявших средства на подозрительных сайтах. По данным властей, фигуранты дела создали сеть фиктивных торговых площадок, имитирующих деятельность реальных криптовалютных бирж. Платформы обещали необычно высокую прибыль и привлекали как индийских, так и иностранных инвесторов. Для создания иллюзии надежности мошенники использовали изображения известных личностей без их согласия.

Тем, кто вложился на старте, даже выплачивали небольшие суммы для повышения доверия, чтобы позже собрать более крупные вложения. Продвижение мошеннических схем осуществлялось через соцсети и мессенджеры, включая Telegram и WhatsApp. При этом привлекались рефералы, которым обещали бонусы за привлечение новых участников.

Деньги выводились через цепочку криптокошельков, подставных компаний и иностранных банков. Часть средств также переводилась через хавала — неформальную систему переводов в Южной Азии.

Управление по исполнению законов Индии опубликовало список подозреваемых ресурсов, включая goldbooker.com и cryptobrite.com, и призвало граждан прекратить любые операции с ними.