Авиагигант Airbus планирует перенести критически важные системы из американских облачных сервисов (включая Google Workspace) на европейские

Компания объявила о старте тендера на перенос данных, срок сотрудничества по контракту может составить до десяти лет. При этом компания настаивает на предсказуемости цен и технологической надежности.

Перенос затронет ключевые системы. В их число войдут платформы управления ресурсами (ERP), производственные контуры (MES) и базы данных о жизненном цикле самолетов (PLM). Эти системы считаются наиболее чувствительными и компания стремится сохранить их в юрисдикции ЕС.

Принятие такого решения связано с рисками от недавнего закона CLOUD Act, предоставляющего США право запрашивать доступ вне зависимости от физического расположения данных.

В Airbus оценивают шансы успеха тендера как умеренные. Сомнения вызывают масштабы европейских облачных провайдеров, которые пока уступают Microsoft, AWS и Google по мощностям и устойчивости сервисов.

Окончательное решение ожидается летом 2026 года. Регуляторы ЕС должны уточнить защиту от экстерриториальных требований.