mongalaite
Ford прекратил выпуск электропикапа F-150 из-за падения спроса и изменений в господдержке
Компания Ford Motor Company объявила о прекращении производства флагманского электропикапа F-150 Lightning и ряда других крупных электромобилей

Решение принято на фоне падения спроса и изменений в государственной политике поддержки электрокаров в США.

В конце сентября власти отменили федеральную субсидию в размере 7500 долларов на покупку новых электромобилей, что краткосрочно стимулировало продажи, но уже в октябре объемы реализации упали на 49%. Спрос на полноразмерные модели оказался значительно ниже ожиданий, а их себестоимость выше прогнозируемой.

По оценке компании, Ford понесет убытки на сумму 19,5 миллиарда долларов. Из них 12,5 миллиарда будет списано в четвертом квартале 2025 года, а около 3 миллиардов направят на расторжение партнерства с южнокорейской SK On, занимавшейся производством аккумуляторов.

Вместо дорогих электропикапов производитель сосредоточится на гибридных моделях и доступных электромобилях, это стратегический сдвиг от премиум-сегмента к массовому рынку, где цена играет решающую роль. 

К 2030 году компания ожидает, что примерно половина мировых продаж Ford будет приходиться на гибриды, электромобили с увеличенным запасом хода и полностью электрические модели. В 2025 году доля таких автомобилей составляет около 25%.

#электроавтомобили #f-150 lightning #ford motor company
Источник: cryptopolitan.com
Сейчас обсуждают

Parlous
16:19
Абсолютно так и есть. Адекватный человек не будет ставить что-то из зоопарка Торвальдса Линуса на свой домашний пк, если он не извращенец. Скажу больше в моей отрасли где я работаю, нет нормальных про...
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
ФельдшеR
16:17
Седня оверы не работали - думал писда гавносайту, обрадовался. Ан нет, опять криворуких гавноафторов читать!) Примите соболезнования.
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
sammievanhalen
15:48
Ой а шо случилось? (с) На этом ресурсе представлено какое-никакое сообщество компьютерных энтузиастов. И конечно будет неприятно, когда в свое говно носом ткнут.
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
sammievanhalen
15:29
Вряд ли это связано с с выбором процессора. Скорее всего просто 11 вызвала резкое отторжение при старте. И вполне оправданное.
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
sammievanhalen
15:17
Вот ты сам только что обозвал всех, кто ставивит линукс на десктоп идиотами, и сразу же обвиняешь их в хамстве. Как только прилетела адекватная ответка, бежишь жаловаться.
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
DIP32
14:46
Хорошо, но мало. Теперь на очереди оригинал
В Бразилии из-за ветра обрушилась копия статуи Свободы
DIP32
14:44
Баширов или Петров ?)))
На затонувшей 2400 лет назад у берегов Дании скандинавской лодке нашли отпечаток пальца
sammievanhalen
13:54
Я с 7 сразу на линух перешел с выходом 10. Уже тогда было понятно, что майки впаривают сырой хлам. Нвидия подоражала, радеоны нормально стоят. Я бы даже сказал, что нв не оправдывают свою стоимость в ...
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
Миша Анисимов
13:50
Член сосо иди делай лучше.
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
Миша Анисимов
13:47
На сайте живут одни скука боты ебананые.
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
