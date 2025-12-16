Компания Ford Motor Company объявила о прекращении производства флагманского электропикапа F-150 Lightning и ряда других крупных электромобилей

Решение принято на фоне падения спроса и изменений в государственной политике поддержки электрокаров в США.

В конце сентября власти отменили федеральную субсидию в размере 7500 долларов на покупку новых электромобилей, что краткосрочно стимулировало продажи, но уже в октябре объемы реализации упали на 49%. Спрос на полноразмерные модели оказался значительно ниже ожиданий, а их себестоимость выше прогнозируемой.

По оценке компании, Ford понесет убытки на сумму 19,5 миллиарда долларов. Из них 12,5 миллиарда будет списано в четвертом квартале 2025 года, а около 3 миллиардов направят на расторжение партнерства с южнокорейской SK On, занимавшейся производством аккумуляторов.

Вместо дорогих электропикапов производитель сосредоточится на гибридных моделях и доступных электромобилях, это стратегический сдвиг от премиум-сегмента к массовому рынку, где цена играет решающую роль.

К 2030 году компания ожидает, что примерно половина мировых продаж Ford будет приходиться на гибриды, электромобили с увеличенным запасом хода и полностью электрические модели. В 2025 году доля таких автомобилей составляет около 25%.