Курс криптовалюты Bitcoin Cash показал значительный рост за 2025 год и стал одним из самых быстрорастущих активов среди блокчейнов первого уровня (Layer-1)

BCH продемонстрировал лучшую динамику среди крупных криптоактивов, так за тот же период BNB прибавил 19 процентов, Tron подешевел на 11 процентов, а XRP упал на 17 процентов. Большинство других крупных сетей уровня L1 завершают год с заметными потерями, к примеру, за год AVAX потерял в цене около 75 процентов, а DOT подешевел почти на 80 процентов.

В отличие от многих конкурентов, BCH выгодно отличается своей экономической моделью. Весь объем токенов уже выпущен и обращается на рынке. Отсутствие запланированных разблокировок новых монет исключает дополнительное давление на цену. У проекта нет биржевого фонда, казначейства или крупных венчурных инвесторов, чьи действия способны влиять на рынок. Актив отличается высокой ликвидностью и умеренными колебаниями цены.

Рост актива особенно заметен при почти полном отсутствии маркетинговой активности. У проекта даже нет официального аккаунта в социальных сетях.

Bitcoin Cash вышел на рынок в 2017 году после хардфорка сети биткоин и позиционируется как средство p2p-платежей. Проект направлен на решение проблемы ограниченной пропускной способности сети BTC и снижение транзакционных издержек.