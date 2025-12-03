Новое решение поможет наделить автомобили логикой, сопоставимой с человеческой

Открытая VLA-модель Alpamayo-R1 от Nvidia разработана для автономного управления транспортными средствами

По заявлению компании, в ранних релизах нестандартные ситуации нередко «ставили в тупик» беспилотные автомобили при проезде оживленных перекрестков, необходимости перестроиться или объезде неожиданных препятствий на дороге.

Новая версия нейросети рассчитывает все возможные варианты развития дорожной ситуации и сценарии поведения других участников дорожного движения, анализируя контекст для прокладки маршрута. Это особенно важно для достижения «четвёртого уровня автономности», при котором управление машиной происходит автоматически, почти без вмешательства человека.

Разработка базируется на платформе рассуждающего ИИ Cosmos-Reason. ИИ может одновременно анализировать текст и визуальные данные, что позволяет беспилотному транспортному средству просчитать окружающую обстановку и принимать решения в реальном времени.

Нейросеть уже доступна на платформе GitHub. Вместе с ней Nvidia выпустила набор инструментов под названием Cosmos Cookbook, включающий руководства и необходимые для разработчиков ресурсы.