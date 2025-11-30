Компания тестирует возможность показа рекламных объявлений в ИИ

Исследование бета-сборки ChatGPT показало наличие в коде строк, связанных с рекламными инструментами. Об этом сообщили энтузиасты-исследователи в соцсетях.

Согласно сообщениям исследователей, в коде бета‑версии приложения обнаружены элементы, связанные с рекламной функцией (ads feature) и так называемым «bazaar content», а также упоминания «search ad» и «search ads carousel». Это можно рассматривать как подготовку к показу рекламы.

Реклама пока не отображается в интерфейсе бота, но присутствие этих элементов в коде указывает на подготовку к внедрению монетизации. Предполагается, что рекламные показы могут появиться во встроенном поиске, который используется нейросетью для получения актуальной информации из интернета.

Особое внимание экспертов привлекает потенциал персонализации рекламы. Чат-бот имеет доступ к информации о предпочтениях и запросах пользователей, если соответствующие настройки приватности не отключены. Это может позволить формировать таргетинг на основе анализа поведения конкретного пользователя, а не на усредненных данных.

OpenAI пока не подтвердила информацию официально и не раскрыла сроки возможного запуска. Компания также не сообщила, будет ли реклама доступна в бесплатной версии сервиса или затронет и платные подписки.