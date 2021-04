Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Много игр в стиле киберпанка увидел мир, об одной из них мы сегодня хотим рассказать вам. Игра вышла недавно и называется Cyberica, в ней вам необходимо будет отправиться в мир киберпанка. Игра представляет собой своеобразное выживание с элементами ММОРПГ.

Вам необходимо будет в роли вашего героя развивать свой гараж, улучшать и создавать различные устройства, которые вам необходимы для того, чтобы остановить какую-то гигантскую мегакорпорацию. Также вам предстоит путешествовать по городу, выполнять различные миссии, убивать бандитов и рыться по помойкам.

Разработчиком игры является студия «Kefir!», которая, если можно так сказать, подарила нам потрясающую Last Day on Earth и собственно здесь игровой процесс очень похож именно на Last Day. Лазаете по помойкам, собираете различные объедки, различные микросхемы и используете это всё для того, чтобы прокачиваться и улучшаться.

Между локациями в игре вам необходимо будет перемещаться на автомобиле и это перемещение будет представлять собой аркадную езду, где вам нужно объезжать другие машины, которые будут встречаться на вашем пути. В целом неплохое решение на мой взгляд, ну а игра кому-то может понравиться, а кому-то - нет.





Думаю, любители стилистики киберпанка оценят данную игру по достоинству. Ну а насчёт багов, их здесь будет намного меньше, чем в том же киберпанке, если судить по отзывам игроков. Глупое сравнение, ну а вы пишите в комментариях, понравилась ли вам Cyberica.