Cyberica - новая игра в стиле киберпанк
Много игр в стиле киберпанка увидел мир, об одной из них мы сегодня хотим рассказать вам. Игра вышла недавно и называется Cyberica, в ней вам необходимо будет отправиться в мир киберпанка. Игра представляет собой своеобразное выживание с элементами ММОРПГ.
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Вам необходимо будет в роли вашего героя развивать свой гараж, улучшать и создавать различные устройства, которые вам необходимы для того, чтобы остановить какую-то гигантскую мегакорпорацию. Также вам предстоит путешествовать по городу, выполнять различные миссии, убивать бандитов и рыться по помойкам.
Разработчиком игры является студия «Kefir!», которая, если можно так сказать, подарила нам потрясающую Last Day on Earth и собственно здесь игровой процесс очень похож именно на Last Day. Лазаете по помойкам, собираете различные объедки, различные микросхемы и используете это всё для того, чтобы прокачиваться и улучшаться.
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Между локациями в игре вам необходимо будет перемещаться на автомобиле и это перемещение будет представлять собой аркадную езду, где вам нужно объезжать другие машины, которые будут встречаться на вашем пути. В целом неплохое решение на мой взгляд, ну а игра кому-то может понравиться, а кому-то - нет.
Думаю, любители стилистики киберпанка оценят данную игру по достоинству. Ну а насчёт багов, их здесь будет намного меньше, чем в том же киберпанке, если судить по отзывам игроков. Глупое сравнение, ну а вы пишите в комментариях, понравилась ли вам Cyberica.
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