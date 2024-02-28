Tecno, известный производитель смартфонов, удивил всех на Mobile World Congress (MWC) 2023, представив революционный продукт - Pocket Go, предназначенный для геймеров. Это не просто аксессуар для игр, но и полноценная игровая система, встроенная в очки и геймпад.

Tecno, известный производитель смартфонов, удивил всех на Mobile World Congress (MWC) 2023, представив революционный продукт - Pocket Go, предназначенный для геймеров. Это не просто аксессуар для игр, но и полноценная игровая система, встроенная в очки и геймпад.

Pocket Go является уникальным продуктом, ведь он представляет собой комплект из очков с AMOLED-экраном и беспроводного геймпада с мощным железом внутри. В состав комплекта входят процессор AMD Ryzen 7 4800U, 16 гигабайт оперативной памяти и SSD-накопитель объемом 1 терабайт, что делает его серьезным соперником Apple Vision Pro.

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Разрешение экранов в очках эквивалентно просмотру 215-дюймового телевизора с расстояния в шесть метров, что позволяет геймерам наслаждаться играми в высоком разрешении. Таким образом, игрок видит перед собой огромный экран, на котором без проблем запускаются современные игры с высокими системными требованиями, такие как Cyberpunk 2077 или Red Dead Redemption 2.

Однако, несмотря на все преимущества, цена и дата выпуска продукта пока не были объявлены.

Тем не менее, ожидается, что Tecno Pocket Go станет серьезным конкурентом для Apple Vision Pro, особенно среди геймеров, которые ищут портативную игровую систему с высоким качеством изображения и производительностью.

Остается только ждать официального анонса от Tecno, чтобы узнать все подробности о Pocket Go, включая его стоимость и дату выпуска. Этот продукт может стать настоящим прорывом в мире игровых аксессуаров.