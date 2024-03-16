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Greg_Novo
Monster Fight Club анонсирует настольную игру Cyberpunk Edgerunners
Набор для игры включает в себя все необходимое для погружения в атмосферу Night City

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Компания Monster Fight Club представила новую игру, основанную на популярном аниме Cyberpunk Edgerunners. 

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Набор для игры включает в себя все необходимое для погружения в атмосферу Night City: игровое поле, оформленное в стиле города будущего, карточки с заданиями и персонажами, декорации, имитирующие улицы и здания, а также 24 детализированные минифигурки главных героев и противников. Игральные кости, выполненные в стиле киберпанка, добавляют особенный колорит игровому процессу.

Monster Fight Club запускает конкурс, который привлечет внимание всех фанатов серии. Участники могут выиграть фигурку, изображающую знаменитую перестрелку между Ребеккой и Адамом Смэшером. Победитель будет выбираться каждую неделю до официального релиза игры, что создает дополнительный ажиотаж.

На данный момент компания не раскрыла цену и точные сроки выхода игры на рынок. Однако заинтересованные покупатели уже могут подписаться на рассылку, чтобы первыми узнать о начале продаж.

Создание настольной игры по мотивам аниме "Cyberpunk Edgerunners" является ярким примером того, как разные формы развлечений могут переплетаться, создавая новые увлекательные продукты. Это не просто игра; это мост между цифровым и физическим миром, который предлагает поклонникам вселенной "Cyberpunk" новый способ взаимодействия с любимым контентом.

#cyberpunk 2077 #cyberpunk #cyberpunk edgerunners
Источник: t.me
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