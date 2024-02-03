В геймплее были исправлены проблемы с анимацией финишеров, экипировкой предметов здоровья, привязкой клавиш на клавиатурах AZERTY

В патче 2.11 для игры Cyberpunk 2077 было внесено несколько изменений и исправлений. На ПК была добавлена новая настройка "Гибридное использование процессора", которая позволяет операционной системе самостоятельно распределять потоки между ядрами или ставить в приоритет производительные ядра.

Также была улучшена производительность графики на графических процессорах AMD Radeon RX Vega. Визуальные изменения включают правильное отображение ободов с неоновой подсветкой для Yaiba Kusanagi CT-3X, исправление проблемы с тенями на теле персонажа при ношении определенной одежды, а также правильное отображение карт Таро на экране награды.

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В геймплее были исправлены проблемы с анимацией финишеров, экипировкой предметов здоровья, привязкой клавиш на клавиатурах AZERTY, выполнением тире и взаимодействием. Также были внесены изменения в кибероружие и исправлены проблемы с квестами и открытым миром.

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В целом, патч 2.11 принес множество улучшений и исправлений для игры Cyberpunk 2077.