Microsoft объявила о масштабных сокращениях в своих игровых подразделениях, в результате чего более двух тысяч сотрудников потеряли свои рабочие места. Из этого числа 900 человек приходится на компанию Activision Blizzard.

Одной из студий, серьезно пострадавших от этого решения, стала Toys for Bob. Эта разработчик игр, прославившаяся своими ремейками Spyro и Crash Bandicoot, а также игрой Crash Bandicoot 4: It's About Time, оказалась под ударом. Недавнее решение компании Activision сделать ее студией поддержки для франшизы Call of Duty уже привело к сокращению почти половины ее состава.

Помимо сокращений персонала, Toys for Bob также потеряет свой офис, который будет закрыт. Однако разработчики намерены продолжить работу над играми удаленно, хотя конкретные проекты на данный момент остаются неясными. Стоит ли ожидать новых ремейков или студия будет занята лишь вспомогательными задачами для игр серии Call of Duty - вопрос пока остается открытым.