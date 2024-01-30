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Nata15
Новый сезон Diablo IV вызвал у игроков зевоту
Полторы недели назад Blizzard Entertainment анонсировала третий сезон Diablo IV. На словах он звучал прекрасно — геймерам сулили битву с роботами-конструктами в подземельях, полных ловушек

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Blizzard Entertainment представила обновление своего нового третьего сезона Diablo IV две недели назад, напомнив игрокам об эпических битвах с роботами-конструктами в опасных подземельях, полных ловушек. Несмотря на обещания, анонсированное обновление вызвало резкое негодование среди геймеров.

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Недавно начавшийся Season of the Construct стал объектом жесткой критики на различных платформах, включая сабреддит, где контент нового сезона был охарактеризован как унылый и лишенный вдохновения. Многие игроки также высказывают мнение, что данное обновление представляет собой шаг назад по сравнению с предыдущим Season of Blood.


Комментарии сообщества выражают сомнения относительно того, насколько разработчики уделили должное внимание подготовке этого сезона, и раскрывают общее разочарование опытом игры. 

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На текущий момент Blizzard Entertainment воздерживается от официальных комментариев в ответ на негодование фанатов по поводу Season of the Construct. Слухи о возможных изменениях и улучшениях вызывают беспокойство среди поклонников, ожидающих более значительных коррективов со стороны студии.

#новости #техника
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