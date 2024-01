Полторы недели назад Blizzard Entertainment анонсировала третий сезон Diablo IV. На словах он звучал прекрасно — геймерам сулили битву с роботами-конструктами в подземельях, полных ловушек

Blizzard Entertainment представила обновление своего нового третьего сезона Diablo IV две недели назад, напомнив игрокам об эпических битвах с роботами-конструктами в опасных подземельях, полных ловушек. Несмотря на обещания, анонсированное обновление вызвало резкое негодование среди геймеров.

реклама

Недавно начавшийся Season of the Construct стал объектом жесткой критики на различных платформах, включая сабреддит, где контент нового сезона был охарактеризован как унылый и лишенный вдохновения. Многие игроки также высказывают мнение, что данное обновление представляет собой шаг назад по сравнению с предыдущим Season of Blood.





Комментарии сообщества выражают сомнения относительно того, насколько разработчики уделили должное внимание подготовке этого сезона, и раскрывают общее разочарование опытом игры.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

На текущий момент Blizzard Entertainment воздерживается от официальных комментариев в ответ на негодование фанатов по поводу Season of the Construct. Слухи о возможных изменениях и улучшениях вызывают беспокойство среди поклонников, ожидающих более значительных коррективов со стороны студии.