По последней информации от польского издания CD-Action стало известно, что братья Готовцевы, известные своей работой над The Day Before, тайно заняты разработкой нового мобильного проекта. Согласно внутренней информации, над этим еще неопределенным проектом работают бывшие участники команды The Day Before.

Интересно, что начало работы над игрой пришлось на период до выхода скандального шутера, и, несмотря на закрытие этого проекта, разработчики, согласившиеся присоединиться, были переведены на новый мобильный проект. Инсайдеры, предоставившие информацию, остались анонимными, отказавшись от участия в проекте.

Детали о новой игре пока не раскрываются, а сами Готовцевы предпочли избегать медийного внимания, вероятно, из-за предыдущего контроверзиального опыта. Возможно, стоит ожидать изменения названия студии, учитывая трудности с отделением от негативного восприятия после The Day Before.