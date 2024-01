Представители Archetype Entertainment так и не намекнули на дату релиза

На мероприятии The Game Awards свет увидела последняя разработка студии Archetype Entertainment под именем The Exodus, созданная коллективом ветеранов BioWare. Эта научно-фантастическая ролевая игра, несмотря на кратковременную отсутствие в фокусе внимания после анонса, стала объектом внимания благодаря серии кратких видеороликов с ответами на вопросы от аудитории, которые начали появляться в конце декабря прошлого года.

реклама

В этих видео представители разработчиков раскрыли множество ключевых деталей о проекте. Протагонист полностью озвучен, а игра обещает разнообразные концовки, зависящие от выборов игрока. Большое внимание уделяется характерам союзников, и игрокам предоставляется свобода выбора в нелинейной структуре сюжета.

Заметно, что Мэттью Макконахи внесет свой вклад в проект, предоставив свой голос наставнику главного героя. Источники вдохновения охватывают "Дюну", "Интерстеллар", а также предыдущие успешные проекты команды, такие как Baldur's Gate, Star Wars и Dragon Age.

Мир игры обещает быть разнообразным, события будут развиваться в созвездии Омега Центавра. Помимо элементов ролевой игры с свободой выбора, The Exodus черпает вдохновение из других известных игровых франшиз, таких как Horizon, Tomb Raider и The Last of Us.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Несмотря на все эти подробности, на текущий момент разработчики не раскрыли информацию о дате релиза. Напомним, что The Exodus находится в процессе разработки для платформ PC, PlayStation 5 и Xbox Series.