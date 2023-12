Несмотря на то, что Elden Ring вышла в начале 2022 года, а From Software с тех пор успела выпустить ещё одну игру, поддержка хардкорного ролевого экшена не окончена

Магазин DataBlitz случайно допустил утечку информации о геймпаде Thrustmaster, который разрабатывается в сотрудничестве с FromSoftware и предназначен для дополнения Shadow of the Erdtree в Elden Ring. По ненамеренному разглашению, дата релиза этого аксессуара намечена на февраль 2024 года. Данная информация представляется весьма убедительной, учитывая предыдущий успешный опыт сотрудничества между FromSoftware и Thrustmaster.

Интересно отметить, что выбранная дата выпуска геймпада совпадает с двухлетием выхода Elden Ring, что, вероятно, может быть стратегически обоснованным моментом. Кроме того, продюсер FromSoftware на мероприятии PlayStation Partner Awards 2023 подчеркнул, что предстоящее дополнение, названое Shadow of the Erdtree, по своим размерам будет сопоставимо с расширением Old Hunters для Bloodborne. Однако фанатам придется проявить некоторое терпение, поскольку они будут вынуждены подождать некоторое время, прежде чем получат доступ к этому обширному контенту. Все эти детали создают атмосферу ожидания среди поклонников Elden Ring и придают дополнительный элемент интереса перед выпуском ожидаемого дополнения Shadow of the Erdtree.