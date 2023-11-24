Если кто-то считает, что выпустить игру для смартфонов и разбогатеть — легко, то представленные данные помогут снять розовые очки

SuperScale, ведущая компания в поддержке разработчиков мобильных игр, представила долгожданный отчет, раскрывающий скрытые аспекты индустрии мобильных развлечений. Все те, кто считает, что создать игру для смартфона — это легкий путь к финансовому успеху, обязательно прочитают этот материал.

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Согласно анализу SuperScale, основанному на беседах с 500 разработчиками игр из Великобритании и США, 43% проектов так и не увидят свет, а примерно 85% выпущенных игр "умирают" в течение первых трех лет своего существования. В первый год после релиза лишь 76% игр достигают пика по доходам, и лишь 4% сохраняют этот уровень на второй год.

Более половины разработчиков стремятся регулярно обновлять и поддерживать свои творения, но 38% из них не предоставляют регулярный контент или апдейты. Меньше половины выпускают обновления ежемесячно. Отчет также выявил, что всего 5% игр получают поддержку после релиза в течение семи лет и дольше.

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Более трети респондентов признали, что неопределенность в индустрии мобильных игр является препятствием для реализации новых проектов, а 30% считают, что достичь успеха уже почти невозможно. Одной из основных причин такого мнения стала ограниченность ресурсов, что приводит к увольнениям сотрудников и сокращению бюджетов у двух третей студий. Новая реальность требует более тщательного планирования и стратегии для успешного выхода на рынок мобильных игр.