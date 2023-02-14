Пентагон обнаружил, что сотрудники Министерства обороны виновны в несанкционированном использовании своих смартфонов, что ставит под угрозу национальную безопасность.





реклама

Отчёт Генерального инспектора Министерства обороны, выявил использование несанкционированных приложений и сервисов на смартфонах сотрудников в огромных масштабах.

Более того, в министерстве обороны практически отсутствовала инфраструктура или политика, позволяющая контролировать и управлять использованием этих устройств, а пользователи не проходили надлежащего обучения по их приемлемой и безопасной эксплуатации.

Несанкционированные приложения

На рабочих телефонах были установлены приложения, связанные с покупками, играми, VPN, отслеживающие геолокацию и имеющие доступ к камере и микрофону, а для служебной переписки использовались несанкционированные приложения для обмена сообщениями, что противоречит нормативным требованиям Пентагона и создает риск кибербезопасности. Более того, многие смартфоны оказались заражены вредоносным ПО.

Основная проблема этих приложений, подчеркивается в отчёте, заключается в том, что они часто имеют разрешения, позволяющие получить доступ к другой информации, хранящейся на телефоне, такой как списки контактов, фотографии и данные GPS.

Другие приложения также явно имели вредоносные функции, о которых было известно, или содержали потенциально неприемлемый контент, например, связанный с потоковым видео и азартными играми.

"Персонал МО может случайно потерять или раскрыть важные сообщения МО в сторонних приложениях для обмена сообщениями. Кроме того, мобильные приложения, которые неправильно используются персоналом Министерства обороны или взломаны злоумышленниками, могут раскрыть информацию Министерства обороны или внедрить вредоносное ПО в системы Пентагона".

Это уже не первый случай, когда Министерство обороны получает выговор за небрежное отношение к кибербезопасности. В 2021 году бывший директор отделения цифровой службы Пентагона санкционировал использование "стороннего мобильного приложения для официальных дел министерства обороны в нарушение инструкции по обмену электронными сообщениями и хранению записей".

рекомендации 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам -19% на 13900KF - цены рухнули 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

Кроме того, совсем недавно еще один аудит, на этот раз Министерства внутренних дел США, показал, что практика использования паролей была довольно плачевной, и многие из них можно было довольно легко взломать с помощью стандартных методов взлома.