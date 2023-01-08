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Названы самые популярные языки программирования в 2022 году
Опубликован индекс TIOBE на январь 2023. На первом месте язык, вышедший почти 40 лет назад!
рекомендации
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Индекс TIOBE Programming Community является показателем популярности языков программирования. Индекс обновляется раз в месяц. Рейтинг основан на количестве квалифицированных инженеров по всему миру, курсов и сторонних разработчиков. Для расчета рейтинга используются популярные поисковые системы, такие как Google, Bing, Yahoo!, Wikipedia, Amazon, YouTube и Baidu. Важно отметить, что индекс TIOBE не определяет лучший язык программирования или язык, на котором написано больше всего строк кода.

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C++ - язык программирования 2022 года по версии TIOBE. Он завоевал это звание потому, что приобрел наибольшую популярность (+4,62%) в 2022 году. На втором месте - C (+3,82%) и Python (+2,78%). Интересно, что в ноябре 2022 года C++ обогнал Java и стал номером 3 в индексе TIOBE. Причиной популярности C++ является его отличная производительность при том, что он является объектно-ориентированным языком высокого уровня. Благодаря этому на C++ можно разрабатывать быстрые и огромные проекты (более миллионов строк кода), не тратя много сил на их обслуживание.

Этот рейтинг был составлен по относительному росту популярности, в абсолютных значениях список выглядит так:

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming


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