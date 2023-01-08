Индекс TIOBE Programming Community является показателем популярности языков программирования. Индекс обновляется раз в месяц. Рейтинг основан на количестве квалифицированных инженеров по всему миру, курсов и сторонних разработчиков. Для расчета рейтинга используются популярные поисковые системы, такие как Google, Bing, Yahoo!, Wikipedia, Amazon, YouTube и Baidu. Важно отметить, что индекс TIOBE не определяет лучший язык программирования или язык, на котором написано больше всего строк кода.
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C++ - язык программирования 2022 года по версии TIOBE. Он завоевал это звание потому, что приобрел наибольшую популярность (+4,62%) в 2022 году. На втором месте - C (+3,82%) и Python (+2,78%). Интересно, что в ноябре 2022 года C++ обогнал Java и стал номером 3 в индексе TIOBE. Причиной популярности C++ является его отличная производительность при том, что он является объектно-ориентированным языком высокого уровня. Благодаря этому на C++ можно разрабатывать быстрые и огромные проекты (более миллионов строк кода), не тратя много сил на их обслуживание.
Этот рейтинг был составлен по относительному росту популярности, в абсолютных значениях список выглядит так: