Опубликован индекс TIOBE на январь 2023. На первом месте язык, вышедший почти 40 лет назад!

Индекс TIOBE Programming Community является показателем популярности языков программирования. Индекс обновляется раз в месяц. Рейтинг основан на количестве квалифицированных инженеров по всему миру, курсов и сторонних разработчиков. Для расчета рейтинга используются популярные поисковые системы, такие как Google, Bing, Yahoo!, Wikipedia, Amazon, YouTube и Baidu. Важно отметить, что индекс TIOBE не определяет лучший язык программирования или язык, на котором написано больше всего строк кода.

реклама

C++ - язык программирования 2022 года по версии TIOBE. Он завоевал это звание потому, что приобрел наибольшую популярность (+4,62%) в 2022 году. На втором месте - C (+3,82%) и Python (+2,78%). Интересно, что в ноябре 2022 года C++ обогнал Java и стал номером 3 в индексе TIOBE. Причиной популярности C++ является его отличная производительность при том, что он является объектно-ориентированным языком высокого уровня. Благодаря этому на C++ можно разрабатывать быстрые и огромные проекты (более миллионов строк кода), не тратя много сил на их обслуживание.

Этот рейтинг был составлен по относительному росту популярности, в абсолютных значениях список выглядит так:

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming