Япония заявляет об опасном манёвре Китая: истребитель J-15 с авианосца «Ляонин» взял на прицел японские F-15.

Китайский истребитель J-15

Министерство обороны Японии обвинило китайский истребитель в совершении "опасного акта" — направлении радара управления огнём на японские самолеты. Инцидент произошёл в субботу в районе южного архипелага Окинава.

По данным японских военных, истребитель J-15, базирующийся на китайском авианосце "Ляонин", дважды "с перерывами" осуществлял радиолокационное сопровождение цели в отношении японских истребителей F-15. Такие действия, известные как "подсветка цели", являются весьма провокационными, так как предшествуют возможной атаке и часто вынуждают "обстреливаемый" самолет применять манёвры уклонения.

Согласно заявлению, сопровождение длилось около трёх минут днём и приблизительно 30 минут вечером. Сигналы были зафиксированы японскими самолётами, поднятыми по тревоге на случай возможного нарушения воздушного пространства. Япония подчеркнула, что нарушения её воздушных границ не было, а инцидент не привел к ущербу или жертвам.

Это, как полагают, первый подобный случай с участием военной авиации двух стран. Китайская сторона категорически отвергла обвинения. Официальный представитель ВМС НОАК заявил, что утверждения Японии "полностью не соответствуют фактам".

В ответ министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми сообщил, что в ночь на воскресенье через дипломатические каналы была направлена официальная нота протеста. Он охарактеризовал действия китайского самолёта как "выходящие за рамки, необходимые для безопасных операций авиации", и потребовал от Китая принять строгие меры.

Инцидент происходит на фоне обострения отношений между странами в последние недели после заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити о Тайване. Китай выразил гнев в связи с её словами о возможном военном вмешательстве Японии в случае действий Пекина в отношении острова, который КНР считает своей неотъемлемой частью.