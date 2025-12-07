Структура под названием Уа ʻŌхиʻа Лани, что означает «Небесные Дожди ʻŌхиʻа», напоминает легендарные «Столпы Творения»

Это впечатляющее изображение эмиссионной туманности NGC 6820 — облака газа и пыли, освещённого близлежащими звёздами, — и близлежащего звёздного скопления NGC 6823 было опубликовано обсерваторией Gemini в честь её 25-летия.

Снимок напоминает культовое изображение туманности "Столпы Творения" в созвездии Орёл, сделанное в 1995, а затем в 2014 с помощью Космического телескопа Хаббл и в 2022 году с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба. "Столпы творения". Фотография 2014 года в сравнении с фотографией 2022

Изображение, доступное в виде масштабируемой версии онлайн, показывает горячие массивные звёзды в NGC 6823 — они выглядят как точки сине-белого света — и подсвечивают завесу из красного газа, из которой состоит NGC 6820. Столбы на изображении — это газ и пыль, сформированные интенсивным излучением звёзд.

NGC 6820 и NGC 6823 находятся в центре Летнего треугольника, знаменитого астеризма, образованного яркими звёздами Денеб, Вега и Альтаир. Они видны низко на западе сразу после наступления темноты, если смотреть из Северного полушария.

«Это изображение малиновое и красное, как лава, из-за большого количества водорода в туманности», — сказала Хоуп Артур, одна из сотрудников Gemini. Название происходит от истории о Пеле, богине вулканов и огня в гавайской религии и создательнице Гавайских островов.