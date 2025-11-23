В прошлом месяце в Карибском море бушевал ураган «Мелисса» 5-й категории, и теперь учёные подтвердили, что его самые сильные порывы ветра были близки к рекордным значениям

Ураган «Мелисса» уже был признан одним из самых мощных ураганов, когда-либо зарегистрированных в Атлантическом океане, а теперь учёные подтвердили, что он приблизился к рекордному показателю.

Согласно недавно опубликованным данным, во время урагана «Мелисса» порывы ветра достигали 407 км/ч — это всего на 1 км в час меньше, чем самый быстрый порыв ветра, когда-либо зафиксированный на Земле, во время циклона «Оливия», и на 6 км/ч быстрее, чем самый мощный порыв ветра, когда-либо зафиксированный в тропическом циклоне в море.



Предыдущий рекордсмен, тайфун «Меги» 2010 года, сформировался в Тихом океане, где более тёплые воды обычно позволяют самым мощным тропическим циклонам становиться немного сильнее, чем в Атлантическом океане. Помимо этих недавно подтверждённых данных, ураган «Мелисса» был почти рекордным и в других отношениях: минимальное давление в центре шторма составило 892 миллибара, что сделало его третьим по силе ураганом в Атлантике за всю историю наблюдений. По скорости ветра он занял второе место в Атлантике.

Ураган «Мелисса» также побил все рекорды по масштабам разрушений: это был самый сильный шторм, когда-либо обрушивавшийся на Ямайку, и он стал причиной второго по величине количества осадков, зарегистрированных в стране с 2000 года.