Немного истории

Цифровые технологии и правообладатели

Порабощение под предлогом "безопасности"

DRM как средство дискриминации

DRM как средство цензуры

Корни DRM

Забавный факт с Microsoft и The SCO Group

Конкуренция, монополия и DRM

DRM и производители

DRM и запланированное устаревание

DRM и политика

Denuvo и DRM в роли вредоносного вируса

DRM и AMD

Облачный гейминг

Заключение

Немного истории

Некоторые правообладатели издавна доставляют проблемы как производителям так и пользователям, и началось это безумие еще до появления цифровой техники, в 19 веке был Жозеф Жаккар который довел до ума промышленные ткацкие машины использующие перфокарты значительно упрощающие работу в целом.

Однако до появления успешной ткацкой машины на Джозефа Жаккара успела напасть толпа недовольных прогрессом в страхе перед финансовыми потерями на фоне машины которая способна сделать работу не только дешевле, но и значительно качественнее чем это могут рабочие вручную.

Но несмотря на то, что эти недовольные прогрессом люди разрушили мастерскую с ткацкой машиной, а самому мастеру пытались приказать чтобы он занялся ремеслом и оставил "недоброе", Джозеф Жаккар продолжил работу и добился прогресса, а его машины стали массовым явлением на многих фабриках.

Спустя некоторое время агрессия развернулась против производителей механических пианино которые использовали перфоленту для управления клавишами, на этот раз агрессорами стали композиторы и издатели, и это уже тот момент когда агрессия в сторону прогресса превратилась из разряда "потеря рабочих мест" в разряд "набить свои карманы деньгами, да побольше".

Естественно прогресс не стоял на месте и производители переводили ноты в перфоленты для воспроизведения композиций, но издатели с композиторами требовали запрет на производство механических пианино, к счастью они не добились своего, но к сожалению они сели на шею производителям забирая отчисления в свой карман с каждой выпущенной "записи" не без помощи законодательств некоторых стран.

Фактически производители дали возможность услышать музыкальные композиции людям которые никак не смогли бы попасть на платные концерты возмущенных нахлебников (правообладателей) что пытались запретить производство "проигрывателей", очевидно что никакой борьбой с "пиратством" и не пахнет, чистая жажда денег любой ценой.

С появлением аналоговых носителей информации и кассетных магнитофонов "нахлебники" в очередной раз хотели остановить прогресс и пытались запретить Sony производить видеомагнитофоны с возможностью записи, к счастью и тут они не добились успехов, но нагадили как могли и начали разработку DRM-костылей которые мешали нормальному функционированию устройств в режиме записи.

Именно с этого момента правообладатели привыкшие жить за чужой счёт начали активно оправдывать свои деструктивные действия борьбой с "пиратством".

Цифровые технологии и правообладатели

Если с аналоговыми устройствами "нахлебники" могли совладать ибо аналоговые носители и без DRM-костылей всегда теряли качество не только при копировании, но и при обычном использовании, то с цифровой экосистемой дела обстоят иначе.

Цифровой массив данных можно бесконечное количество раз скопировать без потерь, стоит ли говорить какая это огромная заноза для правообладателей (нахлебников) привыкших собирать деньги просто потому что у них есть "права" на что-то.

Тем более если аналоговые копии делать было проблематично и этим занимались компании на которые можно было надавить, то цифровой массив данных может скопировать любой пользователь просто в один клик мышкой на своем Персональном Компьютере.

Затрачивается на эту операцию только мизерное количество электроэнергии за которую сам же пользователь и платит энергокомпаниям, или не платит если у пользователя есть свой личный источник электроэнергии.

К текущему моменту уже придумано бесчисленное множество DRM-костылей для паразитирования на конечных потребителях, огромные средства потрачены на это безумие, на попытку замедлить прогресс ради наполнения карманов правообладателей (нахлебников) и не только.

На этом моменте я сделаю важное замечание, автор не всегда является правообладателем, именно поэтому я позволяю себе употреблять слово "нахлебник" по отношению к правообладателям.

Конечно не каждый правообладатель паразитирует на чужих трудах, но как правило паразитирующие на чужих трудах правообладатели наносят больше всего вреда обществу и техническому прогрессу в целом.

Правообладатели уже давно паразитируют на производителях, но с приходом цифровой техники паразитировать становится все сложнее, потому они пытаются паразитировать на конечных потребителях.

Вместо того чтобы вкладывать деньги в развитие уже существующего и создание чего-то нового, правообладатели предпочитают эти деньги тратить на DRM-костыли всевозможные тем самым затормаживая развитие и максимально ограничивая потребителя.

Как следствие деятельности правообладателей в мире производится очень много электронных устройств которые искусственно превращаются в мусор методами планируемого устаревания либо DRM-костылями не позволяющими пользователю использовать электронное устройство без разрешения, а это уже проблема экологии.

И самое популярное оправдание у адептов DRM-костылей это "пиратство", якобы DRM-костыли препятствуют "пиратству" и способствуют продажам копий игр, программ, фильмов, музыки и прочего контента в цифровом виде, только почему-то умалчивают сколько ресурсов было затрачено на разработку этих костылей, а так же сколько ошибок и проблем происходит по вине DRM-костылей...

Но самое главное с чем DRM-нахлебники не могут смириться это с невозможностью полностью запретить копирование (аналоговая брешь) ведь "проигрыватель" должен быть полностью под контролем "правообладателя", это они поняли и в данный момент активно пытаются поработить аппаратно и программно вычислительную технику доступную потребителям.

К сожалению у них это постепенно получается, безусловной и печальной жертвой правообладателей стали игровые консоли, в консоли они вложили неимоверное количество ресурсов в попытках максимально завладеть устройствами которые продают потребителю.

Если правообладатели сумеют взять верх и поработят цифровую экосистему за пределами игровых консолей, то для конечных потребителей однозначно ничем хорошим это все не закончится.

Сегодня правообладатель в хорошем настроении, все прекрасно и хорошо, а завтра ему захотелось заблокировать все подконтрольные устройства для людей определенной расы оправдываясь борьбой с чем-то "плохим".

В итоге получаем массу заблокированных электронных устройств и дискриминированных людей которые ничего не могут сделать из-за монополии правообладателей купивших себе "права" и корпораций.

Пока что у правообладателей и корпораций нет таких широких возможностей, но они усердно к этому идут, хотят монополизировать все что возможно чтобы у пользователя в итоге не осталось альтернатив, а за действия которые сочтут недопустимыми чтобы обязательно следовало наказание.

Порабощение под предлогом "безопасности"

Microsoft, Intel и Qualcomm уже давно пытаются поработить цифровую экосистему, но в последнее время и AMD к ним присоединилась.

Ни для кого не секрет, что Intel усердно вводит аппаратные костыли в свои процессоры и не только, Intel Management Engine Interface (Intel ME), Intel High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP), Intel SGX и прочие аппаратные или частично аппаратные закладки...

Не менее активно Microsoft озабочена порабощением цифровой экосистемы, но у Microsoft есть преимущественно программные костыли, Microsoft PlayReady, Microsoft Certified Output Protection Protocol (COPP), Microsoft Protected Media Path (PMP) и прочие.

Но в последнее время Microsoft пытаются воздвигнуть "процессор безопасности" Pluton в сотрудничестве с AMD, Intel и Qualcomm.

Скорее всего они пошли на такой аппаратный костыль лишь потому что множество программных костылей не дают желаемого контроля над пользователями, Windows 10/11 конечно много проблем доставляют принудительным центром обновлений, "защитником" который невозможно отключить адекватно, даже пытались одно время без ведома пользователя удалять приложения установленные в системе просто потому что Microsoft они не понравились...

Но эти все (и многие другие) вредоносные закладки от Microsoft в операционной системе пользователь может обойти имея некоторые знания и навыки, потому Microsoft и хочет превратить ПК в очередные игровые консоли где пользователю запретят что-либо делать с операционной системой и смогут диктовать свои "правила поведения".

На своем новостном ресурсе Microsoft прямым текстом говорят, что хотят принудительный центр обновлений сделать еще более принудительным и собираются защищать ПК с Windows от "сложных атак" что можно подразумевать как защиту от самого пользователя который этот самый ПК купил за свои деньги и пытается отключить то что Microsoft принудительно навязывает.

Возвращаясь к игровым консолям, в последнее время AMD активно начали продвигать так называемую "безопасность", и шифрование памяти там реализовали, и прошивать видеокарты RX400+ запретили, а теперь они гордятся тем что хотят сделать ПК таким же бесполезным и защищенным от пользователя как игровые консоли...

Тут как минимум логическая проблема возникает, Персональный Компьютер хотят сделать таким же защищенным (от пользователя) как игровые консоли, это уже точно не Персональный Компьютер будет, он и так уже не совсем "Персональный" учитывая сколько Intel закладок наложил в свои чипсеты и процессоры, а теперь и AMD туда же пошли.

DRM как средство дискриминации

Первое, что можно вспомнить это Regional Protection Code (RPC), проще говоря "код региона", активно использовалась такая региональная дискриминация киностудиями.

Цели региональной защиты вроде как просты, регулирование уровня продаж и защиты от копирования, но фактически это средство дискриминации ведь киностудия может выпустить фильм разрешенный только в регионе A, тем самым люди из регионов B и C будут дискриминированы и при этом их назовут "пиратами" если вдруг найдут способ посмотреть фильм.

Тем более некоторые страны точно не определены в конкретные региональные коды, стоит ли говорить сколько неудобств доставляет это конкретное DRM как потребителям, так и производителям которых заставляют все эти костыли реализовать в своей продукции...

Причем костыли вводить заставляют и производителей "лицензионных" компакт-дисков, ибо каждый диск должен содержать в себе набор из нескольких сотен зашифрованных ключей, на каждый лицензированный проигрыватель один ключ.

Код региона это явная сортировка на "белый - черный - желтый", т.е. кому можно смотреть, а кому нельзя, но есть и менее очевидная дискриминация средствами DRM, это дискриминация малообеспеченных людей и находящихся за гранью бедности.

Это когда в игры добавляют DRM-костыли для принуждения людей к покупке цифровой копии игры даже если она им в итоге не понравится, и запретить доступ к игре людям которые не могут себе позволить покупку "лицензии", к счастью есть люди ломающие DRM-костыли, но к сожалению DRM-костыли вышли далеко за пределы игр, в том числе в реальные бытовые устройства.

Правообладатели пытаются поработить цифровую экосистему, чтобы взять контроль абсолютно над всеми цифровыми устройствами и контентом, это в свою очередь позволит не только контролировать пользователей, но и принуждать к покупкам/работе конечного пользователя.

В качестве "работы" может быть просмотр рекламы в абсолютно принудительном порядке без возможности отказаться, иначе не позволят прочитать "новость" в "газете", а в качестве "покупки" может быть все что угодно по принципу "заплати, чтобы посмотреть", фактически ничто не помешает правообладателю требовать плату за просмотр текущей даты и времени, Microsoft уже покушалась секунды в часах Windows...

P.S. Microsoft требует авторизацию, чтобы контролировать можно эту ветку форума показывать конкретному "посетителю" или нет:

Еще стоит упомянуть возможность дискриминации отдельных слоев населения со стороны сервисов полностью подконтрольных правообладателям, любое приложение с DRM-костылями может сделать то же самое по отношению к пользователям конкретной "группы".

К слову, когда я пытался подключить монетизацию YouTube лет ~8 назад, мне постоянно отказывали просто потому что я из Беларуси каждый раз откупаясь общими терминами в "причинах" отказа.

Почему я решил что меня дискриминируют на основании того что я из Беларуси? Просто я видел как людям из других стран подключают монетизацию без лишних "претензий", даже если каналы были менее проработанными на тот момент...

DRM как средство цензуры

Правообладатели вполне не брезгуют использовать DRM как средство цензуры неугодного контента, достаточно посмотреть на YouTube:

В данном случае правообладателю "RepostNetwork" выплачиваются доходы от рекламы, причем стоит заметить, в данное видео YouTube принудительно добавляет рекламу чтобы бедный "РепостНетворк" получил свои "заслуженные" деньги...

Но порой YouTube запрещает показ видео в некоторых странах или везде в зависимости от контента и желаний нахлебника (правообладателя), вплоть до блокировки аккаунта пользователя со всем его содержимым.

При этом YouTube серым текстом говорит, что может в любой момент передумать по поводу авторских прав и наказать за видео которое когда-то давно было свободно загружено и опубликовано, а все потому что "права" могут купить, чтобы начать диктовать свои "правила" в отношении контента.

Конечно, я в пример указал сервис, а не конкретное приложение с DRM-костылями, но указать сервис подконтрольный правообладателям было гораздо нагляднее, ибо локальные приложения с DRM-костылями не могут правообладателям дать такую же свободу действий против пользователя и его деятельности как это может позволить себе сервис.

Особенно активно YouTube удаляет "неугодные" видео связанные с политикой и "пандемией" якобы они нарушают правила, но при этом видео по запросу "эпиляция зоны глубокого бикини" почему-то вполне доступны, такое ощущение, что попал не на YouTube, а на ****Hub какой-то...

И это лишь один из множества возможных примеров, что происходит когда правообладатели получают власть над цифровой экосистемой.

Для людей которые хотят возразить "раз удалено значит нарушало правила", собственно какие правила нарушало следующее видео? Где написано какие правила были нарушены и доказательства нарушения?

Как обычному пользователю понять за что удалили контент или пользователя из системы? За реальные нарушения или просто потому что правообладатель решил избавиться от конкурента или "неугодной" информации?

Как доверять системе подконтрольной правообладателям которые могут скрыть факты нарушения правил со своей стороны?

Цензура есть почти везде в разной степени, нет ничего плохого в цензуре порнографии и матерных слов на ресурсе предназначенном для детей, вопрос лишь в том, когда эта цензура становится средством давления на пользователей и конкурентов просто потому что правообладателю так захотелось.

Особенно забавно выглядит случай когда Amazon удалил купленные книги на устройствах пользователей, а новость про этот случай находится на ресурсе который принуждает к платной подписке:

Стоит ли говорить что любую подписку можно аннулировать тем самым запретить доступ "неугодному" человеку к информации, а новую подписку при этом не разрешат оформить ибо требуют персональные данные которые могут проверять прежде чем разрешить доступ.

Но пока что есть web.archive.org, где страница представлена в адекватном виде когда еще не было принуждения к платной подписке:

Корни DRM

Вероятно многие могли заметить надпись DMCA и менее распространенную DADVSI (законы об авторском праве в цифровую эпоху США и Франции).

Федеральный закон DMCA действует в США с 1998 года, это такой хитрый закон позволяющий правообладателям наказывать конкурентов и выставлять преступниками наравне с убийцами и насильниками обычных людей просто потому что они скопировали у себя там что-то без разрешения правообладателя.

Напоминаю, автор и правообладатель это разные люди обычно, если авторы создают что-то, то правообладатели паразитируют на том, что создают авторы, это к слову можно отнести к дискриминации авторов которые однажды по неосмотрительности/отсутствии альтернативы подписали контракт и вынуждены работать до последнего, а все права уходят паразитирующему правообладателю, эта тема наиболее актуальна в Японии.

Хорошо если бы этот закон так и сидел в США, но даже взглянув на логотип DMCA становится понятно что они намерены захватить цифровую экосистему во всем мире.

Сторонники DRM-порабощения тайно от всех вели переговоры и выдвинули соглашение о свободной торговле с США (FTAA) в котором есть отдельный пункт не подлежащий обсуждению, этот пункт обязывал страны подписавшие соглашение к принятию законодательств поддерживающих DRM.

Страны, которые подпишут FTAA, заведут в свое законодательство ненасытных правообладателей, а они в свою очередь сразу же начнут искоренять конкуренцию прикрываясь DMCA и приравнивать всех "неугодных" людей к преступникам наравне с убийцами просто потому что они посмели скопировать что-либо на своем личном ПК без разрешения правообладателя/корпорации.

К счастью FTAA так и не был реализован в полной мере, но это не значит что другие соглашения точно без "особых пунктов".

Забавный факт с Microsoft и The SCO Group

Американская компания The SCO Group (до 2002 года Caldera Systems) с 2000 года купила у Santa Cruz Operationruen права на операционные системы UnixWare и OpenServer, эта манипуляция "правами" была необходима, чтобы начать давление на компании поддерживающие свободную операционную систему GNU/Linux.

The SCO Group обвиняла IBM и многих других что они нарушают права The SCO Group незаконно используя код системы UNIX в операционной системе Linux и пыталась давить судебными исками.

Но компании IBM, Novell и Red Hat подали встречные иски против The SCO Group, после этого с 2003 года The SCO Group начали давление на сообщество Linux совместно с американской компанией Microsoft.

Однако как бы The SCO Group не старалась, в 2007 году она лишилась прав на UNIX в ходе дела против Novell и подала заявление о защите от банкротства, в 2012 году уже переименованная в The TSG Group компания заявила о банкротстве.

Фактически у нахальной Caldera Systems (после The SCO Group и The TSG Group) остались только долги, но The TSG Group продолжали судебное дело "SCO против IBM" и в итоге отказались от всех претензий к IBM, тем временем IBM выплатила управляющему по банкротству TSG 14,25 миллиона долларов.

Это история о том, как правообладатель купил чужие права, и пытался за счет этих прав уничтожить GNU/Linux используя судебную систему организуя давление на компании поддерживающие свободную операционную систему.

В итоге даже сотрудничество с Microsoft против открытой ОС Linux не помогло искоренить "конкурента", даже напротив получили массу проблем и долгов которые погасили за чужой счет в конечном итоге.

Отдельно стоит упомянуть вирус под названием Mydoom созданный противниками нахальной The SCO Group, по иронии судьбы этот вирус использует оставленные уязвимости в Microsoft SQL Server и поражает Microsoft Windows.

The SCO Group даже объявила вознаграждение в 250 тысяч долларов США за поимку автора червя, а после такое же вознаграждение объявила и Microsoft.

С одной стороны создание вирусов вроде и плохое дело, но с другой стороны этот вирус поставил на место злоупотребляющие правовым полем американские компании Microsoft и The SCO Group.

Это один из случаев когда "вирусы" работают в интересах обычных пользователей, а не корпораций и мелких воришек.

Конкуренция, монополия и DRM

Если посмотреть на историю Microsoft и CSO Group сразу становится очевидно что они пытались искоренить конкурирующую операционную систему GNU/Linux, за что поплатились.

Но почему именно Linux так мешал Microsoft и CSO Group? А все очень просто, это была бесплатная и открытая операционная система которую правообладатели не могли контролировать, это как бельмо на глазу у американских компаний живущих под законом DMCA.

Microsoft является одной из крупнейших американских компаний помешанных на закрытости, DRM и монополии.

В 2004 году Европейская комиссия оштрафовала Microsoft на 497 млн. евро потребовав предоставить информацию о своих продуктах сторонним разработчикам чтобы они могли беспрепятственно создавать совместимые программы.

Но в 2006 Microsoft снова была оштрафована дополнительно на сумму 280.5 млн. евро за то что отказались выполнять требования предъявленные в 2004 году, после того как ЕС пригрозили повысить штраф в 2 раза за каждый день просрочки Microsoft все же начала исполнять решение Еврокомиссии.

В 2008 году ЕС дополнительно оштрафовали Microsoft на 899 млн. евро за «необоснованно высокую плату за доступ к документам, описывающим работу серверных систем для коллективной работы», этот штраф является продолжением истории 2004 года.

После Microsoft попросила ЕС аннулировать штраф за невыполнение условий антимонопольного распоряжения 2004 года, однако в 2009 году Microsoft снова обвинили в нарушении антимонопольного законодательства, в этот раз Microsoft нарушали закон о конкуренции.

Впрочем, и по сей день есть трудности с доступом к документации связанной с творениями Microsoft, мало того что деньги требуют, так еще и не достать нигде "легально"...

В 2012 году штраф на 899 млн. евро остался в силе, но был снижен до 860 млн. евро.

В 2013 добавился еще штраф на 561 млн. евро за то что Microsoft с обновлением Service Pack 1 для Windows 7 удалили возможность выбрать браузер по желанию пользователя отличный от Internet Explorer, при этом Microsoft на протяжении 14 месяцев заявлял что у пользователей все еще есть выбор и все прекрасно.

Однако когда "прижали" Microsoft заявили что якобы произошла техническая ошибка и они вовсе не специально ущемляли конкурентов.

Даже Google подавал судебный иск на Microsoft за непрозрачную разработку большинства продуктов, которая в свою очередь мешает разработке приложений сторонним разработчикам.

Еще Microsoft злоупотребляет бизнес моделью под названием "привязка к поставщику" (vendor lock-in), достаточно взглянуть в раздел поддержки почти любого современного ноутбука, такая ситуация не без помощи DRM-костылей сложилась из-за которых проблематично установить и полноценно использовать что-либо другое кроме конкретных версий Windows:

P.S. В разделе "Другое" ничего нет.

DRM и производители

Хоть изначально это правообладатели паразитировали на производителях получая отчисления и набивая карманы деньгами ничего не делая, но сейчас производители активно используют DRM для обмана потребителей и реализации механизмов запланированного устаревания.

Наиболее активно злоупотребляют обманом потребителя именно производители фотокамер, наглядный пример Fujifilm F500EXR где заявлено 16 MP, а физически сенсор на 4 MP + интерполяция до 16 MP:

Fujifilm конечно "молодцы", алгоритмы интерполяции работают хорошо, но где мои 16 мегапикселей что гордо указаны на коробке? Что-то я не видел на коробке предупреждений о реальном разрешении сенсора в 4 MP, и что заявленные 16 мегапикселей можно получить только после работы алгоритма интерполяции...

Из-за обмана производителей и появилось название "мыльница" относительно фотокамер, ведь производители устанавливают сенсоры в 3-4 раза меньшего разрешения чем заявляют в характеристиках камеры, наверное это можно даже назвать коррупцией, когда потребитель платит за 16 МП, а производитель продает 4 МП под видом 16 МП и разницу стоимости себе в карман отправляет...

Если производитель фотокамеры решил обмануть покупателя, то первое что будет заблокировано в таком устройстве это возможность делать RAW снимки, ибо RAW снимок выдает реальное разрешение установленного производителем сенсора, ни один производитель обманывающий покупателя не допустит чтобы последний увидел RAW снимок в разрешении ~4.1 МП при заявленных 16 МП...

DRM-костыли как раз помогают производителям скрывать реальные характеристики устройств от потребителя, ибо DRM созданы не для защиты пользователя, а для защиты от пользователя.

Кто-то скажет что производители с помощью искусственных ограничений делают более доступными устройства в низкой ценовой категории, но F500EXR не особо то и бюджетным (~430$) был в свое время...

Может тогда дешевые устройства начнут конкурировать с дорогими если убрать искусственные ограничения? Нет, не начнут и разнообразие товаров не станет хуже, исчезнут только модели с заведомо ложными заявленными характеристиками ибо будет невозможно спрятать 4 МП сенсор в при заявленных 16 МП, тот же RAW снимок сразу выдаст обман со стороны производителя.

Может тогда подорожают камеры, если производители прекратят врать и искусственно ограничивать? И снова нет, скорее наоборот производство выйдет дешевле ибо не придется вкладывать средства в сокрытие информации и DRM-костыли, не нужно будет тратить средства на разработку алгоритмов интерполяции маскирующих обман и т.п.

DRM и запланированное устаревание

Учитывая что DRM создают для защиты чего-либо от пользователя, нет никаких препятствий для реализации запланированного устаревания что будет покрыто DRM-костылями защищая интересы компании принуждая пользователя выбрасывать "старое" и покупать "новое".

Ярчайший пример того, как DRM-костыли принуждают пользователя к "апгрейду" это смартфоны.

Думаю нет смысла говорить какие проблемы может доставить попытка обновить старую операционную систему на смартфоне чтобы устройство еще некоторое время оставалось полнофункциональным...

А сколько закладок в виде серийных номеров, ID-номеров, IMEI и т.п. к которым DRM-костыли привязываются, чтобы наказывать пользователя за попытку вмешательства и запрещать устройству работать в случае если что-то не совпадает...

Кто-то скажет что смартфоны умеют сами обновления устанавливать и т.п., но, есть одно жирное НО, порой эти обновления производитель накатывает в принудительном порядке без возможности отказа от обновления даже если смартфон после такого обновления становится неработоспособен.

Единственный способ запретить установку принудительных обновлений приводящих к проблемам это никогда не подключать смартфон к интернету, чтобы принудительный "центр обновлений" зашитый производителем физически не мог скачать "обновление".

Да и длительность такой "щедрости" со стороны производителя обычно не превышает нескольких лет.

Но есть факты и с компьютерным "железом", например материнская плата Asus M2N68-AM SE2, к текущему моменту у меня остался только неисправный экземпляр этой системной платы, но она отличный пример как производитель используя DRM-костыли испортил функциональность продукта ради принуждения пользователя к апгрейду:

Примечательна эта системная плата "поддержкой" со стороны Asus, до 2010 года поддержка была вполне адекватной и естественной, но в 2012 году внезапно появилась еще одна версия BIOS обещающая улучшить некую стабильность:

И это притом что со стабильностью у предыдущей версии BIOS не было никаких проблем.

Я эту системную плату сам использовал несколько лет, пока не решил обновить прошивку до последней версии 2012 года, тогда я еще не понимал какую подлость Asus подложила в эту прошивку системной платы...

А подлость заключалась в управлении системой охлаждения ЦП, Asus просто удалила целый раздел настроек управления кулером, вместо всех настроек оставили одну опцию которую можно только включить или выключить, и она абсолютно никак не работает с 3-pin вентиляторами, а с 4-pin я не заметил от нее особо управления.

Примерно так выглядит "управление" системой охлаждения ЦП в последней прошивке BIOS на Asus M2N68-AM SE2, один пункт меню "CPU Q-Fan Control" который можно только включить/выключить вместо полноценного раздела позволяющего регулировать обороты даже 3-pin вентиляторов:

Но самое подлое со стороны Asus было установить запрет на откат версии BIOS, т.е. без программатора невозможно было откатить BIOS и вернуть управление системой охлаждения, фактически Asus принуждает пользователя использовать искусственно ограниченную прошивку системной платы.

Казалось бы, что такого катастрофического в том, что Asus вырезали контроль над системой охлаждения? А все очень просто, большинство систем охлаждения к подобным системным платам имеют 3-pin вентиляторы, и старые прошивки прекрасно управляли 3-pin вентиляторами, Asus вырезала функционал чтобы пользователь не мог настроить 3-pin вентиляторы и они всегда работали на максимальной скорости.

Фактически Asus пыталась организовать массовые пытки шумом от вентилятора принуждая заменить системную плату или систему охлаждения которую менять собственно не было никакой нужды у пользователя.

Да и сам факт того, что производитель отобрал у пользователя функционал за который пользователь заплатил уже многое значит.

Стоит ли говорить что имея возможность принудительно (привет от Microsoft Pluton) обновлять прошивки в устройствах пользователей у производителей не будет никаких ограничений в реализации запланированного устаревания.

Достаточно будет просто забросить всем пользователям "устаревшей" системной платы прошивку с искусственными ограничениями нарушающими работу и все, пользователь будет вынужден "старое" выбросить, чтобы купить "новое", даже если это совершенно не в интересах пользователя.

А производитель тем временем скажет что это была случайная ошибка и вообще пользователь сам виноват что согласился с EULA покупая системную плату в магазине.

DRM и политика

Правообладатели, которые паразитируют на чужой работе не могут существовать без творящей рабочей массы, а корпорации заинтересованы в уничтожении конкурентов и монопольном положении, ибо имея монопольное положение не нужно думать об общественном мнении, ведь в любом случае придется использовать что есть несмотря на множество DRM-закладок и проблем безопасности по их вине...

И когда корпорация достигает монопольного положения через неё могут осуществлять политическое давление на страны которые не позволяют правообладателям "работать" в полной мере против граждан страны, что без разрешения дядьки купившего себе "права" и привыкшего жить за чужой счёт посмели скопировать картинку или песню на своем ПК...

В качестве повода правообладатели/корпорации могут использовать все что угодно для дискриминации людей на политической основе, в данном случае Microsoft пытается использовать свою закрытую экосистему набитую DRM-костылями для ущемления людей из России на политической основе, под "клеймо" и "раздачу" в данном случае попадают все, и те кто виноват и те кто вообще никакого отношения не имеет к событиям которые стали поводом.

С одной стороны они все правильно делают, но с другой стороны это факт дискриминации человека просто потому что он из конкретной страны...

Если бы у Microsoft был тотальный контроль над оборудованием пользователей, то вполне реальна была бы ситуация когда человек включает ПК, а оно жирным текстом на экране пишет что пользователь из "плохой страны" в которой запрещено работать, потому идите "лесом" да подальше.

Однако возвращаясь к началу стоит понимать что паразиты не могут жить без жертвы на которой паразитируют, так и правообладатели с компаниями поддерживающими DRM.

Сильно давить на потребителя пока у него есть возможность уйти "в сторону" компании и правообладатели не могут себе позволить, но с помощью DRM-костылей они постепенно подготавливают себе "почву" по крохам отбирая у пользователей все что они имели подменяя "облачными" сервисами, где власть полностью в руках правообладателей и корпораций.

Кто устойчивый кусок почвы подготовил тот выходит в политическую сферу навязывая свои правила, а кто неустойчиво стоит на DRM-почве тот вообще не вылазит, ничего сверхъестественного.

Denuvo и DRM в роли вредоносного вируса

Отдельный раздел создам в честь одного из самых вредоносных DRM-костылей среди широко распространенных.

В чем же вредоносность? Думаю следующее изображение более чем наглядно демонстрирует почему Denuvo вредоносная DRM:

Самое ироничное что разработчики Denuvo всегда отрицают что снижение производительности происходит по вине их DRM-костыля даже несмотря на многочисленные доказательства в сети интернет.

Denuvo фактически тратит огромное количество вычислительных ресурсов ПК пользователя за счет самого же пользователя, я уже не говорю о том что Denuvo занимает многократно больше цифрового пространства чем исполняемые файлы самих игр, а ведь накопители пользователь тоже покупает за свой счет...

При этом не стоит забывать что DRM-костыли могут нести в себе "дыры" безопасности специально оставленные разработчиками, все равно никто не посмотрит исходный код ибо закрыто и заблокировано насколько возможно, как и вся деятельность костыля не без прикрытия такой же закрытой Windows...

Достаточно вспомнить руткит XCP созданный компанией Sony BMG якобы для защиты Audio-CD от копирования, этот червь без разрешения и какого-либо явного и неявного согласия пользователя (даже в EULA не было упоминания) внедрялся в операционную систему и его невозможно было удалить.

Червь созданный Sony BMG содержался на ~22 миллионах компакт-дисках и использовалось это творение Sony уже другими злоумышленниками для внедрения многих других вредоносных червей в системы пользователей.

А все началось с того, что Sony возомнили себя самыми важными и захотели получить все деньги мира...

Конечно Sony после этого по голове не погладили, и у них пропало желание "защищать" Audio-CD...

Ubisoft со своей uPlay тоже прославилась "дырявым" DRM-плагином для браузера который позволял злоумышленникам дать полный доступ к ПК пользователя, достаточно было посетить сайт с "вредоносным" скриптом, чтобы загрузить пользователю все что угодно используя uPlay.

DRM и AMD

Правильнее было бы осветить множество аппаратных DRM-закладок в процессорах Intel, но я решил затронуть AMD с её искусственными ограничениями относительно "устаревших" видеокарт.

Тем более AMD имеет довольно неоднозначное положение между DRM и OpenSource, с одной стороны они вроде как поддерживают открытые стандарты, но с другой стороны усиливают DRM внедряя аппаратные ограничения и запреты, а в последнее время еще и специализированный DRM-костыль (Microsoft Pluton) собираются встраивать в процессоры.

Но вернемся к видеокартам.

Начиная с Radeon Software Adrenalin 21.6.1 компания AMD запретила работать драйверу с видеокартами серии HD-R9, таким образом AMD лишила целый ряд актуальных видеокарт таких технологий как FSR и всего что в принципе может быть выпущено, в том числе обновлений Vulkan API, OpenCL и т.п.

У пользователя при этом нет возможности обновлять компоненты драйвера вручную ибо все под цифровыми подписями и DRM-костылями.

Кто-то скажет что AMD просто уменьшила себе объем работы отказавшись от поддержки "устаревших" видеокарт, якобы постоянно нужно писать код под старое железо и т.п., но не стоит вводить себя в заблуждение...

Если бы AMD действительно собиралась облегчить драйвер и работу программистам, то отказались бы от GCN целиком и занялись новой RDNA, но они это не сделали и просто создали "черный список" видеокарт с которыми новые драйвера не будут "дружить", дискриминация видеокарт потому что они оказались актуальными "слишком долго"...

Для тех кто не понял, драйвер режима ядра (atikmdag.sys или amdkmdag.sys) работает с конкретной архитектурой чипа и практически не претерпевает изменений, его написали, отладили и все, больше его не трогают если все работает без ошибок.

Этот драйвер либо умеет работать с GCN либо не умеет, и когда AMD вырезает HD-R9 серии видеокарт, но оставляет RX построенные на той же GCN, это выглядит как минимум противоречиво.

Нельзя просто так взять и вырезать поддержку первых ~6 версий архитектуры GCN, но при этом оставить следующие ~2-4 версии GCN зависимые от предыдущих версий архитектуры...

Отсюда и выводы, что AMD просто добавила в "черный список" неугодные серии видеокарт, ведь если бы они реально удалили из драйвера поддержку GCN начальных версий то RX400-500-Vega не смогли бы работать.

Еще один признак того, что AMD искусственно заблокировала видеокарты серии HD-R9 это размер драйвера который непосредственно работает с "железом", почему-то при добавлении серии RX 6000 драйвер ощутимо прибавил в размере с 27 МБ до 33.4 МБ, в то время как исчезнувшие из драйвера HD7700-8900 и R3-R9 серии видеокарт поубавили размер драйвера с 78.8 МБ всего до 77.8 МБ.

Как то маловата разница выходит, в ~1 МБ уж никак не могли поместиться ~6 версий архитектуры GCN с 2-3 десятками чипов разной степени функциональности...

Стоит еще упомянуть как AMD блокирует видеокарты если драйвер замечает что прошивка у видеокарты не заводская, правда работает этот DRM-костыль начиная с видеокарт серии RX400, какое совпадение...

Единственная надежда это открытые сторонние драйвера, однако у них тоже не без нюансов.

С процессорами ситуация похожа, AMD предоставляет производителям свой закрытый микрокод (AGESA) в котором решает что и как будет работать, с 2011 года исходный код AGESA даже был открыт, но длилось это до 2014 года после чего снова стало все закрыто...

AMD Ryzen физически способен полноценно работать без внешнего чипсета под названиями A320/B450/X570 и т.п., но где системные платы без этих чипсетов за исключением ASRock A300M-STX?

Предугадывая возмущение, что у платы якобы есть чипсет и его название A300 открою один "секрет", A300 это внутренний чипсет процессоров Ryzen, не просто так ведь Ryzen является SOC (System On Crystal).

AMD явно планировали Ryzen как полноценный SOC независимый, но в итоге производители закупают внешние чипсеты без которых производство системных плат оказалось бы ощутимо дешевле, неужели производители не умеют считать свои деньги?

Можно ведь значительно упростить разводку платы без стороннего чипсета B450/X570, сэкономить в конце концов на габаритах платы, это существенно снижает стоимость производства, не нужно закупать эти самые внешние чипсеты и распаивать на плату вместе со вспомогательными цепями питания и элементами.

В конце концов пользователь будет заинтересован в покупке карт расширения разнообразных SATA/USB, а это дополнительная прибыль производителям в карман, я очень сомневаюсь что производители по собственной воле усложняют габариты и разводку системных плат распаивая необязательные для работы элементы...

Ту же ASRock часто давят за то что они выпускают функционал для потребителей который не нравится Intel с её тотальными ограничениями и DRM-костылями, теперь и AMD начинает идти такой же тропинкой...

Облачный гейминг

Новая ступень порабощения цифровой экосистемы которую активно продвигают правообладатели привыкшие жить за чужой счет и такие закрытые компании как Microsoft и nVidia, как устоять перед соблазном получить полный контроль над игроками при этом чтобы игроки сами же спонсировали свое рабство зависимость от корпорации...

Но как быть с дополнительными задержками которые прибавляются к задержкам ввода/вывода ПК пользователя?

Заинтересованные в облачном гейминге утверждают что в игровой индустрии якобы принято считать задержки на уровне 100-150мс приемлемым для игр, а самыми комфортными на уровне 10-40мс...

По поводу комфортности 10-40мс я могу согласиться при условии, что это полная задержка от реального нажатия на кнопку и до вывода на экран, но эти бешеные цифры заявлены для задержки сигнала между устройством игрока и сервером, а еще у меня есть претензии к "самым комфортным" значениям задержек на уровне 10-40мс, игроки в OSU и подобных игр стремящиеся к задержкам <1мс точно не оценят такой самый комфортный "комфорт".

Исочник: www.pwc.ru/ru/publications/cloud-gaming-pwc.pdf

Microsoft еще со времен Windows 8 приучает людей к высоким задержкам запретив пользователям явно управлять композицией рабочего стола, и последняя ОС от Microsoft в которой можно управлять композицией рабочего стола это Windows 7:

А как быть с потерями пакетов и артефактами?

В конце концов как быть с трафиком который оплачивается опять же за счет пользователя!? Да и каналы не резиновые, один человек пошел играть, а другой видео смотреть, интернет канал забился и страдать в итоге приходится всем пользователям "прекрасных" облачных сервисов...

Заплати за доступ в интернет, купи устройство зашитое DRM-костылями чтобы нельзя было нажать кнопку "копировать", заплати за электроэнергию энергокомпаниям, заплати за подписку чтобы разрешили войти в систему, страдай от высоких задержек, артефактов и ошибок работы алгоритмов предсказания, а потом получи блокировку просто потому что правообладателю не понравилось как играешь в его игру...

Под предлогом преодоления технических и финансовых ограничений с которыми якобы пользователи сталкиваются, корпорации и правообладатели просто хотят присвоить свои мифические финансовые "потери", чтобы абсолютно каждый им платил и никто не посмел использовать "бесплатно".

Теперь возникает вопрос по поводу майнинга и огромной стоимости видеокарт, не специально ли корпорации устроили "дефицит" и завысили стоимость, чтобы принудить пользователей к облачному геймингу...

Заключение

К сожалению DRM стал слишком обширным явлением и развивается как раковая опухоль в цифровой экосистеме, невозможно в пределах одной статьи рассказать о всех последствиях этой "раковой опухоли".

Безусловно злоумышленники всегда были и будут, защищаться от злоумышленников в любом случае необходимо, и DRM якобы для этого создавалось, однако правообладатели и корпорации ради денег и власти злоупотребляют технологиями, под предлогами "безопасности" они порабощают цифровую экосистему затрудняя конкуренцию и развитие по "неугодным" направлениям (например GNU/Linux).

Кто-то упрекнет что я сам пишу тут статьи на ресурсе Overclockers где показывают рекламу посетителям, однако не следует смешивать заработок на рекламе и амбиции корпораций/правообладателей к порабощению цифровой экосистемы с помощью облачных сервисов и DRM-костылей.

Что-то я не видел чтобы Overclockers ограничивали доступ к "контенту" принуждая покупать подписку или платить за сам факт просмотра, а ведь показанный на скриншоте ресурс ранее не ограничивал настолько нагло доступ к информации и вполне свободно зарабатывал на рекламе:

Тем более есть пользователи использующие средства блокировки рекламы тем самым лишая некоторой части возможного дохода от показа рекламы как авторов материалов, так и владельцев ресурса поддерживающих работоспособность.

Не стоит забывать что корпорации и производители не бесплатно раздают свои ЦП/видеокарты напичканные аппаратными DRM-костылями вроде Intel ME, HDCP, а скоро Microsoft Pluton и многие другие костыли, интернет провайдеры не бесплатно предоставляют доступ в сеть интернет ибо провода состоят из вполне реальных ресурсов благодаря которым эта сеть функционирует, электроэнергия тоже не бесплатна ибо на её производство расходуются вполне реальные ресурсы.

В конечном итоге владельцы ресурса в любом случае вынуждены оплачивать затраты связанные с поддержкой ресурса, и реклама является отличным инструментов монетизации, при этом авторы материалов тоже заинтересованы работать и делать более качественные материалы, как минимум потому что качественный материал более ценный.

Я, как автор благодаря рекламе на ресурсе Overclockers могу тратить вырученные деньги на покупку полезных (и не очень) вещей чтобы их обозревать, это в свою очередь поток налогов для государства и прибыль для производителей.

Попутно происходит сортировка откровенного хлама от вполне рабочих и качественных вещей на рынке, производители заинтересованные в производстве качественной продукции смогут проанализировать обзор и устранить недостатки выявленные в товаре.

А чем занимаются правообладатели и корпорации? Играют на "правах" чтобы монополизировать свое положение и продавать "лицензии" на которые зачастую не было затрачено никаких ресурсов?

Почему правообладателю можно нажимать кнопку "копировать" и продавать эти цифровые "копии" а пользователь вдруг становится преступником наравне с убийцами если нажмет кнопку "копировать" даже без намерений продавать сделанную копию?

При этом "право" является объектом который можно купить и использовать как средство давления на конкурентов и неугодных людей, чем собственно активно и пользуются правообладатели с корпорациями в погоне за деньгами и властью.

DRM-костыли в свою очередь всячески ущемляют пользователей мешая нажать ту самую кнопку "копировать", что если у человека сейчас есть возможность выйти в интернет, а спустя 10 минут он будет отрезан от сети просто потому что случилась какая-нибудь авария на стороне провайдера?

Например, зашла домохозяйка на сайт с кулинарными рецептами, а скопировать рецепт не может потому что владелец ресурса разместил хитрый скрипт запрещающий выделять и копировать информацию, а когда пользователь записывает рецепт на "листок бумаги" правообладатели начинают стонать о пиратстве:

И когда правообладатели стонут на весь мир как они недополучили миллионы долларов показывая в качестве доказательства недополученной прибыли количество скачиваний на торрентах, почему-то никто не говорит о том, что большинство людей скачавших "пиратскую копию" могут вообще не иметь денег в кармане ввиду разнообразных жизненных условий.

Или в регионе нет возможности купить "лицензию" потому что правообладатели слишком озабочены DRM-костылями, чтобы запрещать и блокировать вместо того, чтобы развивать инфраструктуру позволяющую в конце концов любому желающему поддержать конкретный проект финансово...

Да и про людей которые скачали "пиратскую" полнофункциональную версию для оценки возможностей приложения прежде чем покупать "лицензию" тоже тактично умалчивают.

Как умалчивают и про то, что отсутствие DRM-костылей в Ведьмаке и Cyberpunk 2077 никак не помешало Cd Project RED успешно продавать качественные и интересные игры.

Все кто мог себе позволить купить того же Ведьмака они наверняка уже давно купили себе "лицензионную" копию, а люди без денег в любом случае не принесут дохода, так зачем тратить средства ради ущемления людей у которых на данный момент нет денег в кармане, но могут появиться в будущем? И это польская компания прекрасно осознает.

Я и сам играл в "пиратский" Worms Armaggedon, и в "пиратскую" версию Terraria играл с друзьями, просто потому что я не мог позволить себе купить "лицензионную" копию игры, да, я не принес денег разработчикам пока играл в "пиратскую" версию игры, но из уважения к разработчикам я купил эти игры в коллекцию без DRM-костылей.

Тем более игра без DRM напрямую от разработчика внушает гораздо больше доверия чем "пиратская" версия игры, хотя если выбирать между игрой с DRM-костылями и "пиратской" игрой, то однозначно у меня больше доверия будет к "пиратской" игре.

Покупая игру без DRM-костылей я могу спокойно скачать, закинуть на жесткий диск и в любой момент играть на любом из своих ПК, и меня не будут всякие DRM-костыли принуждать тащить интернет к автономной системе чтобы DRM-костыль мог спросить у правообладателя разрешение на запуск, как быть если этот правообладатель исчезнет и некого будет спрашивать разрешение?

Понесу ли я теперь деньги обнаглевшим разработчикам что используют DRM-костыли наподобие Denuvo? Однозначно нет, даже если игра будет действительно качественно сделана, что в последнее время редкость.

Случай The CSO Group и Microsoft отлично демонстрирует намерения корпораций и правообладателей когда они вместе пытались устранить свободную операционную систему Linux так как видели в ней конкурента которого невозможно будет купить деньгами как это делают с "правами".

Призвание практически любого DRM-костыля не защита пользователя от злоумышленников, а защита "доверенных злоумышленников" от пользователей, и в данном случае "доверенными злоумышленниками" выступают правообладатели с корпорациями, чего стоят только Audio-CD зараженные вредоносными червями производства Sony...

Еще можно поднять тему игровых консолей, которые содержат бесчисленное множество DRM-костылей ради ущемления свободы и возможностей пользователя.

Стоит признать, неприятно когда покупаешь за свои деньги консоль, платишь за электричество которое потребляет эта консоль, покупаешь за свои же деньги телевизор и прочие необходимые для работы консоли вещи, покупаешь лицензионный диск/копию игры, но диск изнашивается, а "лицензию" на игру могут заблокировать в любой момент по любой причине, при этом "пиратское" использовать запрещено всевозможными DRM-костылями, а за обход DRM-костылей тебя приравнивают к преступнику наравне с убийцами и насильниками...

При этом если в случае физического диска можно обосновать его стоимость расходами на производство и материалы из которых диск произведен, то в случае продажи "лицензионной" копии игры правообладатель абсолютно ничего не затрачивает.

Достаточно просто сгенерировать новый цифровой "ключ" который будет связан с множеством DRM-костылей и позволить скачать пользователю копию игры со вшитыми DRM-костылями контролирующими чтобы игра не запустилась без "ключа".

А с приходом таких аппаратных DRM-костылей как Microsoft Pluton, корпорации и правообладатели просто смогут блокировать доступ на любой системе без "доверенного" DRM-костыля аппаратного.

Но это еще не все, не стоит забывать что Microsoft Pluton Будет содержать в себе собственную закрытую операционную систему (Microsoft firmware) которая обладает абсолютным контролем над работой ЦП.

Pluton сможет делать абсолютно все что угодно не спрашивая пользователя, Microsoft сможет даже запретить пользователю отключать центр обновлений который начиная с Windows 10 работает по сути в принудительном порядке, а это основной канал через Microsoft способен обновлять средства контроля над системой пользователя.

Управлять Pluton естественно будет американская компания Microsoft, стоит ли говорить что с помощью Pluton корпорация Microsoft не только сможет попытаться принуждать пользователей к чему-либо, но и беспрепятственно "сливать" абсолютно любую пользовательскую информацию с "Не Персональных Компьютеров".

А сколько у Microsoft открывается возможностей для давления на "неугодных"...

В целом Pluton позволит делать с устройствами пользователей все что угодно независимо от установленной операционной системы и желания пользователя, ведь по факту это отдельное ядро с отдельной операционной системой подконтрольной Microsoft которое обладает полным контролем над системой.

DRM технологии на данный момент работают в пользу только одной стороны, в пользу корпораций и правообладателей которые всячески ущемляют права и свободу людей затормаживая развитие и устраняя конкурентов.

Нет ничего плохого в попытках защищать свои личные труды, защитить от воровства личный софт который не должен попадать в общий доступ и т.п.

Другое дело когда кто-то создает нечто, и права на это нечто покупает паразитирующий правообладатель или корпорация с целью набить карманы деньгами или задавить конкурентов.

Если что-то попадает в общественный доступ, это невозможно никак защитить от копирования в той или иной форме, и правообладатели это должны понимать прежде чем приравнивать обычных людей не сделавших ничего действительно плохого к преступникам наравне с убийцами и насильниками...

Увы, некоторые правообладатели и корпорации не желают смириться с фактом общественного достояния, и пытаются всеми силами поработить и подчинить цифровую экосистему вкладывая огромные средства на DRM-костыли, чтобы лишить пользователей свободы действий, контролировать их "права" и деятельность.

Даже эта статья никак не может быть защищена полноценно от копирования, как только она попадает в общественный доступ сразу же будет открыта "аналоговая брешь", ведь все что можно увидеть можно записать или зарисовать банальным карандашом на листе бумаги.

Предположим: Если бы я был правообладателем помешанным на запрете копирования материалов которые я сам же в публичный доступ выставил, то мои действия выглядели бы как поход по личным квартирам людей и избиение тех, кто посмел взять ручку и переписать текст моей статьи на бумагу, а после избитый "пират" оказался бы еще и должен мне...

К счастью не все корпорации и компании помешаны на порабощении цифровой экосистемы, и порой даже трудно понять истинные намерения некоторых из них.

Невозможно сказать наверняка кто "плохой" а кто "хороший", для этого нужно будет досконально учитывать каждый момент истории, что в принципе невозможно.

В нашем мире нет доступного "божества" наподобие Microsoft Pluton у которого было бы бесконечное хранилище для "логов" чтобы следить и записывать абсолютно все происходящее во времени и пространстве тем самым нарушая личную жизнь всего что попадает под запись в "лог".

На этом все, благодарю за внимание.