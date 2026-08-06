Текст опубликован в личном блоге и его автор не имеет отношения к администрации сайта

Sega совместно с японским брендом SuperGroupies выпустила коллекцию часов, вдохновленных классическими консолями: Mega Drive, Saturn и Dreamcast.

Sega и японский производитель аксессуаров SuperGroupies анонсировали совместную коллекцию наручных часов. Три модели выполнены в стиле культовых консолей компании: Mega Drive (она же Genesis), Saturn и Dreamcast. Каждая модель повторяет узнаваемые элементы соответствующих приставок.

Изображение: Notebookcheck

Основа дизайна — циферблат, оформленный под контроллеры и корпуса консолей: на нем воспроизведены кнопки, индикаторы питания и характерная эстетика каждой системы. Логотипы Saturn и Dreamcast расположены на отметке 12 часов, в модели Mega Drive надписи нанесены на безель. Упаковка стилизована под фирменные коробки консолей Sega.

Изображение: Notebookcheck

Изображение: Notebookcheck

реклама

Все часы выполнены из нержавеющей стали, циферблат — из латуни, стекло — минеральное. Диаметр корпуса — 42 мм, водозащита — 5 ATM. Внутри установлен кварцевый механизм Miyota 2039 с батареей на три года и точностью до ±20 секунд в месяц. Каждая модель идет со стальным браслетом в цвет корпуса. Предзаказ уже открыт на сайте SuperGroupies, доставка по всему миру, но старт отгрузок — только в апреле 2027 года. Цена каждой модели — $319.99.

Изображение: Notebookcheck

Изображение: Notebookcheck