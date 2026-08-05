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Global_Chronicles

Текст опубликован в личном блоге и его автор не имеет отношения к администрации сайта

Глава Waymo Дмитрий Долгов не согласен с Маском: без лидара беспилотники не станут сверхбезопасными
Глава Waymo Дмитрий Долгов заявил, что системы автопилота, использующие только камеры, могут сравниться с человеком за рулем, но не достигнут уровня безопасности, необходимого для полной автономности.
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Глава Waymo Дмитрий Долгов выступил в Y Combinator с программным заявлением: камеры, даже самые совершенные, не смогут обеспечить безопасность беспилотного вождения на том уровне, который требуется для полной автономии. Его слова прозвучали как прямой ответ Илону Маску, который еще в 2019 году назвал лидар «бесполезным занятием» и заявил, что любой, кто полагается на эту технологию, обречен.

Изображение - ChatGPT

Долгов не упомянул конкретно компанию Tesla, но мишень была очевидна: компания Маска строит свою систему автопилота исключительно на камерах, отказываясь не только от лидара, но и от радаров с ультразвуковыми датчиками. По словам Долгова, если цель — создать ассистента водителя или просто повторить человеческие возможности, одних камер достаточно. Но когда речь идет о полной автономии и «сверхчеловеческих показателях», слабое сенсорное оснащение приводит к тому, что кривая безопасности выравнивается слишком рано.

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Изображение: Сarscoops

Waymo использует три типа датчиков: камеры, лидар и радар. Каждый из них обрабатывает данные отдельно, после чего система объединяет информацию в единую картину. Такой подход позволяет видеть в темноте, тумане, дожде и даже во время пыльной бури — в Фениксе (город в США, штат Аризона) лидар смог идентифицировать пешехода, когда камеры почти ничего не видели. Долгов сравнил надёжность автономных систем с «экспоненциальной лестницей девяток»: каждая дополнительная девятка в показателе безопасности требует в десять раз больше работы. Система, работающая в 99% случаев, при масштабировании приведет к сотням аварий. Tesla еще может доказать, что её подход работает, но аргументы Waymo становятся все убедительнее.

#tesla #илон маск #автопилот #камеры #waymo #лидар #дмитрий долгов
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