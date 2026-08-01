В интернете появились рендеры люксовой версии складного смартфона Motorola Razr 70. Новинку украсят кристаллы Swarovski, а цвет сменится с белого на черный.

Компания Motorola готовит специальную версию складного смартфона Razr 70 с кристаллами Swarovski. Изображения новинки появились в сети благодаря утечке. Год назад похожую версию выпускали для Razr 60 в цвете Pantone Ice Melt, но на этот раз дизайн изменился.

Изображение: GSMArena

Задняя панель Razr 70 Swarovski Edition получила текстуру в виде стеганого узора с элементами в виде мелких кристалликов. Часть страз расположили под внешним дисплеем, а на шарнире закрепили один крупный камень. Самое заметное отличие от прошлогодней модели — цвет: вместо ледяного белого выбрали черный, что делает дизайн более сдержанным.

Изображение: GSMArena

Изображение: GSMArena

Изображение: GSMArena

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По слухам, технические характеристики останутся стандартными для Razr 70: 6,9-дюймовый внутренний OLED-экран, внешний дисплей на 3,63 дюйма, две камеры по 50 Мп и батарея на 4500 мАч. В комплекте, судя по слитым фото, покупатель получит прозрачный чехол, кабель USB-C и зарядное устройство на 33 Вт. Официальных анонсов от Motorola пока не было, но, учитывая, что прошлую версию представили в августе, ждать объявления можно в ближайшее время.

Изображение: GSMArena

Изображение: GSMArena



Изображение: GSMArena