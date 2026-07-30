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Global_Chronicles
Ударные дроны Mayhem 10 получили роевой интеллект — американские военные провели испытания
Американская компания AeroVironment оснастила ударные дроны Mayhem 10 программным обеспечением для автономной роевой работы.
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Американская компания AeroVironment совместно с Applied Intuition модернизировала ударные дроны Mayhem 10. Беспилотники получили программное обеспечение, которое позволяет им действовать как единый рой: обмениваться данными, распределять цели и координировать атаки под контролем одного человека.

 Изображение: Interesting Engineering

В ходе испытаний несколько дронов одновременно выполняли задачи, синхронизируя действия и адаптируясь к меняющейся обстановке. Система получает информацию от каждого аппарата, обрабатывает ее и распределяет задачи между беспилотниками, входящими в группу. Оператор может вмешиваться в любой момент, но основную координацию берет на себя софт.

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Mayhem 10 — универсальная платформа: дрон можно оснащать разными полезными нагрузками, менять задачи от разведки до удара. При этом управление остается единым. Время сборки и запуска — меньше пяти минут. Дрон способен нести до 4,5 кг груза, улетать на 100 км и находиться в воздухе более 50 минут.

Важная особенность — устойчивость к помехам. Дроны сохраняют работу даже в условиях подавления спутникового сигнала и попыток радиоэлектронного глушения. Это делает их эффективными в условиях активного противодействия со стороны противника.

Основное внимание американские разработчики уделили не улучшению характеристик отдельного аппарата, а тому, как группа дронов взаимодействует между собой. По их мнению, именно программное обеспечение и алгоритмы коллективного поведения становятся ключевым фактором эффективности в современном бою. В будущем рои дронов могут выполнять задачи, которые раньше требовали участия десятков операторов и сложной координации.

#сша #армия #беспилотники #дроны #рой #автономное управление #mayhem 10
Источник: interestingengineering.com
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