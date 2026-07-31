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kefirNET
Casio вывела на рынок США серию авиаторских часов G-Shock GravityMaster GWR-B3000
Ранее эта серия была эксклюзивом внутреннего рынка Японии.
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Японский бренд Casio объявил о старте продаж серии защищенных хронографов G-Shock GravityMaster GWR-B3000 на территории США. Как сообщает издание Gizmochina, ранее эта линейка продавалась исключительно на внутреннем рынке Японии.

Источник изображения: Casio

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По заявлению производителя, конструкция устройств рассчитана на работу в условиях экстремальных нагрузок, включая вибрации и центробежную силу. Согласно техническим характеристикам, внутренний корпус из армированного углеволокном полимера позволил ограничить массу часов отметкой в 102 грамма. Для защиты внешнего каркаса используются стальные элементы и полимерные амортизаторы, а ремешок изготовлен из биопластика.

В материалах компании указано, что в основу новинок лег обновленный аналоговый механизм TOUGH MVT.2 с двумя системами защиты. Встроенный датчик удара при смещении стрелок от внешнего воздействия автоматически возвращает их в исходное положение. В свою очередь, магнитный сенсор приостанавливает ход стрелок при обнаружении сильных полей, предотвращая рассинхронизацию времени.

Разработчики оснастили часы матовым циферблатом с сапфировым стеклом и фотоэлементами Tough Solar, встроенными в дополнительные окошки. По данным источника, модель поддерживает синхронизацию со смартфоном по Bluetooth для работы с журналом полетов Flight Log, а также оснащена функцией радиокоррекции времени Multi-Band 6.

Источник изображения: Casio

Новинка уже доступна на американском сайте бренда. Стоимость базовой версии GWR-B3000-1A составляет 880 долларов, модификация GWR-B3000A-2A с синим безелем представлена за 990 долларов, а модель GWR-B3000B-8A с серым безелем оценена в 1100 долларов.

#часы #casio #g-shock #g-shock gravitymaster gwr-b3000
Источник: gizmochina.com
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