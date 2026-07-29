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Global_Chronicles
Новый Geely EX5 EM-R получил последовательную гибридную установку и разгон до 100 км/ч за 8,1 с
Geely расширила линейку гибридных кроссоверов EX5 в России новой версией EM-R. Автомобиль получил последовательную гибридную установку с 1,5-литровым двигателем и электрическим мотором мощностью 218 лошадиных сил.
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Компания Geely вывела на российский рынок новую модификацию популярного гибридного кроссовера EX5. Модель с приставкой EM-R получила последовательную силовую установку, которая отличается от уже представленных в стране версий.

 Изображение: Geely

EX5 EM-R стал третьим вариантом в линейке, где уже есть полностью электрическая версия и параллельно-последовательный гибрид EM-i. Новая модификация использует систему Electric Motor Extended Range. В такой схеме ДВС не передает тягу на колеса — он только вращает генератор для подзарядки аккумулятора.

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Под капотом — 1,5-литровый атмосферный мотор мощностью 99 лошадиных сил. Его термический коэффициент полезного действия достигает 46,5%, что считается высоким показателем. В паре с ним работает гибридная трансмиссия E-DHT. Суммарная отдача электромотора — 218 лошадиных сил и 262 Нм крутящего момента, что позволяет автомобилю набирать первую сотню за 8,1 секунды.

Питание обеспечивает литий-железо-фосфатная батарея. Зарядка с 30 до 80% занимает 20 минут на быстрой станции. При полностью разряженной батарее бортовой генератор от ДВС продолжает подпитывать систему, и автомобиль не останавливается.

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В салоне — 15,4-дюймовый экран мультимедиа и 10,2-дюймовая цифровая приборная панель. Операционная система Flyme Auto, аудиосистема Flyme Sound с 16 динамиками. Объем багажника — 528 литров, со сложенными сиденьями — до 2065 литров.

Кузов на 65% состоит из высокопрочных сталей. Системы активной безопасности включают предотвращение фронтального столкновения, адаптивный круиз-контроль и мониторинг слепых зон.

Цены и комплектации для Российской Федерации объявят позже. Версия EM-i на данный момент продается в диапазоне от 3 369 990 до 3 674 990 рублей. Geely занимает около 30% российского рынка гибридов, а EX5 EM-i разошелся тиражом 1643 штуки за три недели.

#россия #geely #гибрид #ex5 em-r #последовательный гибрид
Источник: avtonovostidnya.ru
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