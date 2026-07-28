ASRock анонсировала видеокарту Radeon RX 9050 Challenger с 8 ГБ видеопамяти. В утечках также фигурирует версия с 4 ГБ, но она, вероятно, останется эксклюзивом для сборщиков готовых ПК.

Компания ASRock официально представила видеокарту Radeon RX 9050 Challenger с 8 ГБ памяти. Модель построена на архитектуре RDNA 4 и ориентирована на бюджетный сегмент. Ранее на сайте ASRock появились две версии карты — с 4 и 8 ГБ, но анонсирована была только старшая.

Изображение предоставлено компанией ASRock

RX 9050 получила 16 вычислительных блоков и 1024 ядра. Базовая частота — 1920 МГц, в режиме Boost — до 2600 МГц. Память — 8 ГБ GDDR6 на 128-битной шине с пропускной способностью 288 ГБ/с. Для питания достаточно блока на 450 Вт — на 50 Вт меньше, чем требуется для RX 9060. На карте два порта DisplayPort 2.1a и один HDMI 2.1b, питание подается через один 8-контактный разъем.

Версия с 4 ГБ, которая также появлялась в утечках, имеет 64-битную шину и вдвое меньшую пропускную способность — 144 ГБ/с. Последний раз видеокарты с 4 ГБ памяти выпускали в 2022 году. Сейчас 8 ГБ считается минимальным объемом даже для бюджетных моделей, и многие критикуют его за отсутствие запаса на будущее.

Источник изображения: Future

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Вероятно, 4-гигабайтную версию не будут продавать в розницу, а предложат только производителям готовых ПК. Это косвенно подтверждается тем, что карта уже замечена в составе компьютера CyberPower на сайте Best Buy за $900. 8-гигабайтная модель должна справляться с играми в 1080p, особенно с учетом поддержки FSR 4 и улучшенной трассировки лучей. Официальных цен пока нет. AMD не комментировала новинку.