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Global_Chronicles
Honor раскрыла характеристики камеры Robot Phone: 200 Мп сенсор, собственный чип и 100+ патентов
Honor раскрыл характеристики камеры смартфона Robot Phone. Устройство получит 200-мегапиксельный сенсор, новый чип обработки изображений и технологию стабилизации.
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Honor провел мероприятие, посвященное камере будущего смартфона Robot Phone. Анонс модели запланирован на 12 августа. На этом же событии компания официально объявила о партнерстве с немецким производителем кинооборудования ARRI.

 Изображение: GizmoChina 

Смартфон получит три основные камеры. Главный модуль — 200-мегапиксельный сенсор размером 1/1,28 дюйма и диафрагмой f/1,6. Он установлен на фирменный трехосевой гиростабилизатор. Второй модуль — ультраширокоугольная камера на 50 Мп. Третий — перископный телеобъектив также на 200 Мп.

Изображение: GizmoChina 

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За обработку изображений отвечает собственный чип Honor Yuguang H1. Мотор гиростабилизатора весит всего 2,6 грамма — производитель утверждает, что он на 65% меньше и на 35% эффективнее аналогичных решений на рынке. Всего в камеру заложено более 100 патентов.

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Изображение: GizmoChina 

Система обработки работает в реальном времени и управляет балансом белого, экспозицией, тонами, бликами и детализацией сразу на нескольких камерах. Новая версия стабилизации AIMAGE 2.0 обеспечивает плавность видео как в статике, так и при движении.

Партнерство с ARRI добавило в телефон профессиональные инструменты: поддержку кодирования Log-C и файлы цветокоррекции LUT. Также доступны функции блокировки фокуса, баланса белого и экспозиции, а также передача данных о движении камеры, как на съёмочных площадках.

Разработки будут использоваться и в будущих моделях, включая серию Magic 9. Honor и ARRI также откроют совместную лабораторию для развития мобильных камер.

#honor #камера #200 мп #robot phone #arri #gimbal #yuguang h1
Источник: gizmochina.com
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