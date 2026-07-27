Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
MQ-9 Reaper против Bayraktar TB2: сравнение боевых дронов от Interesting Engineering
Издание Interesting Engineering провело сравнение двух известных боевых дронов — американского MQ-9 Reaper и турецкого Bayraktar TB2.
реклама

MQ-9 Reaper и Bayraktar TB2 — два очень известных боевых беспилотника в мире. Оба относятся к классу средневысотных аппаратов с большой продолжительностью полета. Издание Interesting Engineering сравнило их характеристики и пришло к выводу: выбор между ними зависит от задач и бюджета.

 Изображение: Interesting Engineering

Американский MQ-9 Reaper разработан для длительной разведки и тяжелых высокоточных ударов. По данным General Atomics, его продолжительность полета превышает 27 часов, потолок рабочей высоты примерно 15,2 км, скорость — около 445 км/ч. Аппарат несет до 1746 килограммов полезной нагрузки: ракеты Hellfire, бомбы Paveway II и JDAM. Управление ведется через спутник с тысяч километров.

реклама

Турецкий Bayraktar TB2 — легкий и недорогой аппарат. Его размах крыльев — 12 метров, взлетная масса — 700 кг, полезная нагрузка — 150 кг. Он вооружен управляемыми боеприпасами MAM-L и MAM-C с лазерным наведением. Продолжительность полета также превышает 27 часов, но рабочая высота — около 4,9 км.

Оба дрона имеют боевой опыт. Reaper применялся в Афганистане, Ираке, Сирии и Африке. TB2 получил известность в Ливии, Нагорном Карабахе и на начальном этапе конфликта на Украине. Однако, как отмечают аналитики, эффективность TB2 снижалась при появлении современных систем ПВО.

Главное различие — стоимость. Reaper — дорогой стратегический актив, требующий сложной инфраструктуры. TB2 доступен по цене и проще в эксплуатации, что сделало его одним из самых успешных экспортных дронов.

Interesting Engineering резюмирует: Reaper и TB2 не конкуренты, а представители двух философий. Один дает максимальные возможности независимо от затрат. Второй показывает, как относительно недорогой дрон все еще может менять облик современных полей сражений в сочетании с эффективной тактикой и оперативным планированием.

#беспилотник #дрон #mq-9 reaper #baykar #general atomics #bayraktar tb2 #interesting engineering #боевые беспилотники #сравнение дронов
Источник: interestingengineering.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Раскопки в Швейцарии привели к обнаружению римского золота и казарм возрастом 2000 лет
«Росатом» начнёт активное строительство АЭС «Балхаш» в Казахстане в 2027 году
Главком ВМФ России сообщил о скором возвращении крейсера «Адмирала Нахимова» в состав флота
Энтузиаст протестировал Radeon RX 590 и сравнил результаты с RX 580 в нескольких играх
Qualcomm раскрыла характеристики чипа Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro с ИИ-апскейлингом
Историк нашёл планы Великобритании по химической атаке на американские войска в 1812 году
Казахстан арестовал активы оператора месторождения Кашаган из-за штрафа почти на $5 млрд
В сети появились рендеры новых часов Casio G-Steel GST-B1000
В Ейске строят двухмоторную версию самолета на 9 пассажиров на базе Ан-2
В Германии запустили самобалансирующийся Monocab – поезд, удерживающий равновесие на одном рельсе
Wccftech: цены видеокарт Nvidia и AMD в Китае резко выросли на фоне дальнейшего ухудшения ситуации
Casio выпустила оранжевые G-Shock DW-6900 в стиле Chevrolet Corvette 1987 года
Смартфоны могут стать шире: производители присматриваются к формату 16:10
Эксперт протестировал Halo Campaign Evolved на Radeon RX 580 совместно с Ryzen 5 5600
Такого ещё не было: пять флагманских смартфонов от ведущих производителей выйдут в один месяц
United Launch Alliance с финансовыми трудностями из-за приостановки полётов ракеты Vulcan
Первый российский арктический стометровый теплоход «Виктор Астафьев» начал ходовые испытания
Minecraft впервые за 17 лет повысил системные требования: игрокам это будет стоить $350-$500
Россия построит 500-тонный безэкипажный корабль для ВМФ
В NJ Tech сравнили 4-ГБ и 8-ГБ версии RX 6500 XT в современных играх

Популярные статьи

Обзор фильма «Обсессия»: это вовсе не ужасы, а нечто другое
5 фантастических сериалов с небанальной историей, где есть о чем подумать. Часть 2. Игры с разумом
Полный разбор и восстановление ретро-ПК 1997 года выпуска
«Crysis 2 Remastered» и «Far Cry 3: Blood Dragon»: как воспринимаются игры из прошлого в 2026 году
5 фантастических сериалов с небанальной историей, где есть о чем подумать. Часть 3. Цифровой предел
Выбор блока питания для текущей конфигурации ПК и последующих апгрейдов
Личный ТОП-7 саундтреков из фильмов, которые невозможно забыть
Обзор внешнего аккумулятора Ugreen PB570 MagFlow Air Ultra-Slim Magnetic 10000mAh Wireless 15W Power Bank USB-C Cable
12 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира. Часть 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter