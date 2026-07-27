Издание Interesting Engineering провело сравнение двух известных боевых дронов — американского MQ-9 Reaper и турецкого Bayraktar TB2.

MQ-9 Reaper и Bayraktar TB2 — два очень известных боевых беспилотника в мире. Оба относятся к классу средневысотных аппаратов с большой продолжительностью полета. Издание Interesting Engineering сравнило их характеристики и пришло к выводу: выбор между ними зависит от задач и бюджета.

Изображение: Interesting Engineering

Американский MQ-9 Reaper разработан для длительной разведки и тяжелых высокоточных ударов. По данным General Atomics, его продолжительность полета превышает 27 часов, потолок рабочей высоты примерно 15,2 км, скорость — около 445 км/ч. Аппарат несет до 1746 килограммов полезной нагрузки: ракеты Hellfire, бомбы Paveway II и JDAM. Управление ведется через спутник с тысяч километров.

реклама

Турецкий Bayraktar TB2 — легкий и недорогой аппарат. Его размах крыльев — 12 метров, взлетная масса — 700 кг, полезная нагрузка — 150 кг. Он вооружен управляемыми боеприпасами MAM-L и MAM-C с лазерным наведением. Продолжительность полета также превышает 27 часов, но рабочая высота — около 4,9 км.

Оба дрона имеют боевой опыт. Reaper применялся в Афганистане, Ираке, Сирии и Африке. TB2 получил известность в Ливии, Нагорном Карабахе и на начальном этапе конфликта на Украине. Однако, как отмечают аналитики, эффективность TB2 снижалась при появлении современных систем ПВО.

Главное различие — стоимость. Reaper — дорогой стратегический актив, требующий сложной инфраструктуры. TB2 доступен по цене и проще в эксплуатации, что сделало его одним из самых успешных экспортных дронов.

Interesting Engineering резюмирует: Reaper и TB2 не конкуренты, а представители двух философий. Один дает максимальные возможности независимо от затрат. Второй показывает, как относительно недорогой дрон все еще может менять облик современных полей сражений в сочетании с эффективной тактикой и оперативным планированием.